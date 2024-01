Poliaci zdolali Španielsko 2:1 a postúpili do štvrťfinále United Cupu

United Cup



A-skupina (Perth)



Poľsko - Španielsko 2:1



Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 3:6, 4:6, Iga Swiateková - Sara Sorribes Tormová 6:2, 6:1, Swiateková, Hurkacz - Tormová, Fokina 6:0, 6:0



konečná tabuľka:



1. Poľsko 2 2 0 5:1 - postup



2. Španielsko 2 1 1 3:3



3. Brazília 2 0 2 1:5







F-skupina (Sydney)



Chorvátsko - Nórsko 1:2



Donna Vekičová - Malene Helgöová 7:5, 3:6, 6:3, Borna Čorič -Casper Ruud 4:6, 1:6, Vekičová, Ivan Dodig - Ulrikke Eikeriová, Ruud 2:6, 6:3, 7:10



tabuľka:



1. Holandsko 1 1 0 2:1



2. Nórsko 2 1 1 3:3



3. Chorvátsko 1 0 1 1:2

Sydney 1. januára (TASR) - Tenisti Poľska sa prebojovali do štvrťfinále United Cupu v Austrálii. V základnej A-skupine turnaja miešaných družstiev si v Perthe pripísali na konto druhé víťazstvo, keď si poradili so Španielskom 2:1 a v tabuľke si zaistili prvú priečku. O dva body sa postarala Iga Swiateková, uspela v singli i v debli.Nóri sa udržali v hre o postup z F-skupiny, keď po predchádzajúcej prehre s Holandskom dokázali zdolať Chorvátsko 2:1. K zisku oboch bodov prispel Casper Ruud. Postup do vyraďovačky si zabezpečí šesť víťazov skupín a dva najlepšie tímy z druhých priečok.