< sekcia Šport
Poliaci zdolali vo finále United Cupu Švajčiarsko
Finále sa pre Poliakov nezačalo dobre, keď svetová dvojka Iga Swiateková nestačila na Benčičovú a Švajčiarka slovenského pôvodu nadelila svojej súperke aj „kanára“ (6:3, 0:6, 3:6).
Autor TASR
Sydney 11. januára (TASR) - Poľskí tenisti získali premiérový titul na turnaji United Cup v Sydney. V nedeľňajšom finále zdolali Švajčiarsko 2:1, keď sa o rozhodujúci bod postarali Katarzyna Kawová a Jan Zielinski vo štvorhre, v ktorej zdolali Belindu Benčičovú s Jakubom Paulom 6:4, 6:3.
Finále sa pre Poliakov nezačalo dobre, keď svetová dvojka Iga Swiateková nestačila na Benčičovú a Švajčiarka slovenského pôvodu nadelila svojej súperke aj „kanára“ (6:3, 0:6, 3:6). Poliakov udržal v hre Hubert Hurkacz vďaka triumfu nad veteránom Stanom Wawrinkom (6:3, 3:6, 6:3), a tak rozhodla štvorhra. Poliaci boli vo finále tretí raz, vlani však podľahli USA (0:2) a rok predtým Nemecku (1:2).
Finále sa pre Poliakov nezačalo dobre, keď svetová dvojka Iga Swiateková nestačila na Benčičovú a Švajčiarka slovenského pôvodu nadelila svojej súperke aj „kanára“ (6:3, 0:6, 3:6). Poliakov udržal v hre Hubert Hurkacz vďaka triumfu nad veteránom Stanom Wawrinkom (6:3, 3:6, 6:3), a tak rozhodla štvorhra. Poliaci boli vo finále tretí raz, vlani však podľahli USA (0:2) a rok predtým Nemecku (1:2).
United Cup - finále:
Poľsko - Švajčiarsko 2:1
Iga Swiateková - Belinda Benčičová 6:3, 0:6, 3:6
Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka 6:3, 3:6, 6:3
Katarzyna Kawová, Jan Zielinski - Benčičová, Jakub Paul 6:4, 6:3
Prehľad víťazov United Cupu
2023: USA (vo finále proti Taliansku 4:0)
2024: Nemecko (Poľsko 2:1)
2025: USA (Poľsko 2:0)
2026: Poľsko (Švajčiarsko 2:1)
Poľsko - Švajčiarsko 2:1
Iga Swiateková - Belinda Benčičová 6:3, 0:6, 3:6
Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka 6:3, 3:6, 6:3
Katarzyna Kawová, Jan Zielinski - Benčičová, Jakub Paul 6:4, 6:3
Prehľad víťazov United Cupu
2023: USA (vo finále proti Taliansku 4:0)
2024: Nemecko (Poľsko 2:1)
2025: USA (Poľsko 2:0)
2026: Poľsko (Švajčiarsko 2:1)