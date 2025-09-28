< sekcia Šport
Poliaci získali bronz, pre Česko je 4. miesto historický úspech
Poliaci, ktorí triumfovali na MS v rokoch 2014 a 2018, boli proti tímu Česka favoritmi.
Autor TASR
Manila 28. septembra (TASR) - Volejbalisti Poľska získali na MS na Filipínach bronzové medaily. V nedeľňajšom dueli o 3. miesto zvíťazili v Manile nad Českom 3:1 na sety. Vo finále nastúpili proti sebe Taliani a Bulhari. Pre Čechov je štvrtá priečka najlepším výsledkom na MS v ére samostatnosti.
Poliaci, ktorí triumfovali na MS v rokoch 2014 a 2018, boli proti tímu Česka favoritmi. Zverenci trénera Jiřího Nováka im však dlho vzdorovali. V druhom sete dokázali otočiť z 9:14 a v koncovke slávili úspech. V treťom i štvrtom dejstve však malo navrch poľské družstvo. Mužská volejbalová reprezentácia ČR dosiahla najväčší úspech od roku 1970, keď skončilo štvrté vtedajšie Československo.
MS mužov na Filipínach
o 3. miesto:
Česko - Poľsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)
