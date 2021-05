Poliaci zmiernia podmienky pre vstup britských fanúšikov na finále EL

Varšava 11. mája (TASR) - Poľská vláda spravila ústretový krok voči britským fanúšikom, ktorí by chceli navštíviť finálový zápas Európskej ligy v Gdansku. O trofej zabojujú Manchester United s Villarrealom.



Fanúšikom z Veľkej Británie by skomplikovali návštevu pandemické opatrenia. Podľa nich každý prichádzajúci z krajiny mimo EÚ musí absolvovať desaťdennú karanténu. Poľská vláda však povolí vstup Britom so vstupenkou na finále s podmienkou, že sa preukážu negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 48 dní. Rovnaké podmienky platia pre občanov členských štátov únie. Finále EL je na programe 26. mája, na štadión vpustia celkovo 9500 divákov. Informovala o tom agentúra DPA.