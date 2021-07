Poliak Banaszek sa stal víťazom V4 Grand Prix Slovakia

Nová Baňa 11. júla (TASR) – Víťazom pretekov V4 Grand Prix Slovakia sa stal 23-ročný poľský cyklista Alan Banaszek z tímu HRE Mazowsze Serce Polski.



Na druhom mieste prišiel do cieľa po záverečnom šprinte do mierneho kopca Čech Michael Kukrle (Elkov-Kasper).



Zo Slovákov sa v nepriaznivých poveretenostných podmienkach najviac darilo Lukášovi Kubišovi (Dukla Banská Bystrica), ktorý sa zapojil do šprintu o víťazstvo a napokon skončil štvrtý.



"Pôvodne boli preteky vypísané na 143 kilometrov, lenže pre nepriaznivé poveternostné podmienky, najmä hustý dážď, niektoré tímy žiadali organizátorov, aby bola trať okruhu upravená. Nakoniec na porade pred pretekmi viacero tímov súhlasilo s tým, aby bol nebezpečný úsek vymazaný z okruhu, takže dĺžka pretekov sa skrátila takmer o osem kilometrov," informuje internetový portál cycling-info.sk.