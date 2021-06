Poliakom obrat nevyšiel, lúčia sa s ME, Szczesny: Veľké sklamanie

Petrohrad 24. júna (TASR) - Poľskí futbalisti sa s EURO 2020 lúčia už po skupinovej fáze. Na šampionáte zaostali za očakávaniami, po prehre 2:3 v záverečnom dueli "slovenskej" E-skupiny so Švédskom skončili v tabuľke s jediným bodom až na štvrtej priečke. "Cítim veľké sklamanie, pretože mám dojem, že sme mali na viac a zaslúžili sme si viac," smútil po vypadnutí poľský brankár Wojciech Szczesny.



Poliakom sa nevydaril vstup do ME, v skupine začali prehrou 1:2 so Slovenskom, no vďaka remíze 1:1 so Španielskom sa vrátili do hry. Osud mali vo vlastných rukách, na postup potrebovali jediné - v záverečnom skupinovom dueli v Petrohrade zdolať lídra Švédsko. Lenže úvod rozhodujúceho súboja "prespali" a už po 81 sekundách inkasovali, keď obrovskej chybe Kamila Jóžwiaka sa dostal k lopte Emil Forsberg a prízemnou strelou prekonal Szczesného. Bol to druhý najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov. Rýchlejšie dokázal skórovať iba Rus Dmitrij Kiričenko, ktorý na ME 2004 v dueli s Gréckom (2:1) poslal svoj tím do vedenia už v 67. sekunde. Keď Forsberg v 59. minúte zvýšil na 2:0, vyzeralo to už s Poliakmi zle-nedobre. Zverenci trénera Paula Sousu sa však vzchopili, o vyrovnanie sa dvomi presnými zásahmi postaral ostrostrelec Robert Lewandowski. Jeho prvý gól bol z kategórie výstavných, keď nádherne obstrelil Robina Olsena vo švédskej bránke. K postupu však potrebovali Poliaci ešte raz skórovať. V závere hrali vabank, vrhli všetky sily do útoku, čo súper využil, vtrhol do otvorenej obrany a v nadstavenom čase rozhodol o triumfe severanov striedajúci Viktor Claesson.



"Sme smutní a sklamaní," vyhlásil po prehre Lewandowski. "Možno nám chýbala kvalita, no vydali sme zo seba všetko. Nemali sme na tomto turnaji šťastie. Vypracovali sme toľko gólových príležitostí, no nedokázali sme ich dostatočne využiť. A naši súperi dávali góly z pološancí... Cítim, že tento tím si zaslúžil viac. Za to všetko, čo sme vydali, sme neboli dostatočne odmenení."



Švédi síce prvýkrát na EURO 2020 inkasovali, ale môžu sa radovať. Skupinu vyhrali so siedmimi bodmi a suverénne postúpili do osemfinále. Do vyraďovacej fázy ME sa dostali prvýkrát od roku 2004, keď skončili vo štvrťfinále. "Bolo to ako na hojdačke. Víťazný gól v nadstavenom čase má pre nás cenu zlata. Chceli sme vyhrať skupinu a som veľmi rád, že sa nám to podarilo," povedal pre uefa.com autor víťazného zásahu Claesson.



"Úvod zápasu bol bláznivý. Poliaci sa však po inkasovanom góle nezlomili, vytvárali si šance a v druhom polčase vyrovnali. V nadstavenom čase sa nám našťastie podarilo strhnúť víťazstvo na našu stranu. Po treťom góle nás zaplavila obrovská radosť. Splnili sme náš základný cieľ postúpiť zo skupiny, teraz chceme ísť do štvrťfinále," vyjadril sa Emil Forsberg, ktorý dal na ME 2020 už tri góly. Okrem dvoch do poľskej siete rozhodol o triumfe "troch koruniek" v zápase so Slovenskom (1:0), keď v 77. minúte premenil pokutový kop. "Forsberg je veľmi pokojný a rozvážny človek," vyjadril sa na adresu švédskeho strelca tréner Janne Andersson. "Emil sám o sebe hovorí, že mu to tu na šampionáte všetko ideálne ladí a že sa cíti na ihrisku lepšie. V národnom drese vždy podával kvalitné výkony a je výborné, že sa stal pre nás tým rozhodujúcim prvkom. Celkovo sme proti Poliakom dobre bránili, aj keď v druhom polčase sme sa príliš zatiahli."



Severania nadväzujú na svoje vynikajúce výkony z MS 2018 v Rusku, kde dokráčali až do štvrťfinále. V osemfinále EURO 2020 sa stretnú v utorok 29. júna o 21.00 SELČ v Glasgowe s Ukrajinou. "Musíme si zápas s Poľskom ešte raz pozrieť na videu, zanalyzovať našu hru a premyslieť, čo môžeme pred osemfinále ešte vylepšiť," dodal Andersson.