Polícia je pripravená na futbalový zápas medzi Trnavou a Ružomberkom

Košice 1. mája (TASR) - Košická krajská polícia je pripravená na prvomájový futbalový zápas medzi tímami Spartak Trnava a MFK Ružomberok, ktorý sa v stredu o 15.00 h začne v Košickej futbalovej aréne. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že od skorého rána sú v teréne desiatky policajtov.



"Keďže zo strany Slovenského futbalového zväzu bol zápas vyhlásený za rizikový, na pleciach nielen organizátorov, ale aj polície je pripraviť také bezpečnostné opatrenia, aby sa nielen domáci obyvatelia metropoly východu, ale aj návštevníci, ktorí do Košíc pricestujú za športovým zážitkom, cítili bezpečne," uviedla.



Zvýšený počet uniformovaných i neuniformovaných policajtov nie je len v okolí futbalovej arény, ale aj dôležitých dopravných uzloch, v uliciach mesta, i na miestach, kde je predpoklad zvýšenej koncentrácie a pohybu návštevníkov, a to najmä na autobusovej a železničnej stanici.



V súvislosti s presunom a vstupom fanúšikov do dejiska futbalového zápasu uzavreli aj niektoré úseky ciest. O ich opätovnom sprejazdnení rozhodnú podľa vývoja bezpečnostnej situácie.



"Vzhľadom na to, že futbalový zápas je označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa tak zvyšujú na dvojnásobok, a maximálna výška sankcie je 1000 eur v blokovom konaní," pripomína.