Polícia na letisku v Madride zadržala Rubialesa

Madrid 3. apríla (TASR) - Polícia zatkla v stredu na letisku v Madride niekdajšieho prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa v súvislosti s vyšetrovaním korupcie a prania špinavých peňazí. K zadržaniu a vypočutiu prišlo bezprostredne po jeho prílete zo zahraničia, informovala AP.



Rubiales sa mal podľa svojho právnika vrátiť z Dominikánskej republiky 6. apríla, napokon prišiel do Španielska o tri dni skôr. Orgány činné v trestnom konaní zatkli pred dvoma týždňami šesť osôb. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z finančných podvodov v súvislosti s presunutím španielskeho Superpohára do Saudskej Arábie. Polícia prehľadala hlavné sídlo RFEF neďaleko Madridu aj Rubialesovu rezidenciu v Granade.



Rubiales odstúpil z čela RFEF v septembri po afére z MS žien, keď na ústa pobozkal reprezentantku Jennifer Hermosovú. Vo funkcii prezidenta federácie bol od mája 2019 a práve počas jeho pôsobenia sa španielsky Superpohár presunul do Saudskej Arábie. V rámci zmluvy má RFEF každý rok zarobiť 40 miliónov eur. Vyšetrovanie dohody sa začalo po tom, ako v roku 2022 unikla zvuková nahrávka, na ktorej sa o miliónových províziách rozprávali Rubiales a bývalý reprezentant Gerard Pique.