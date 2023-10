Polícia nedovolí fanúšikom píšťalky pred zápasom Interu s AS Rím

Miláno 28. októbra (TASR) - Talianska polícia nedovolí fanúšikom futbalového Interu Miláno priniesť si píšťalky na nedeľný duel 10. kola Serie A proti AS Rím. Týmto krokom chce zabrániť hlučnému protestu proti niekdajšiemu útočníkovi milánskeho klubu Romelovi Lukakuovi z tímu Rimanov.



Začiatkom mesiaca skalní priaznivci Interu oznámili, že na nedeľný zápas rozdajú okolo 50.000 píšťaliek, ktorými plánovali protestovať proti Lukakuovi. "Polícia nám zakázala priniesť píšťalky. Označili to za priestupok," uviedli v piatok na sociálnej sieti ultras Interu.



Belgický reprezentant bol kedysi idolom milánskych priaznivcov, keď v roku 2021 získal s tímom titul v Serii A. Následne ho klub predal za viac ako 100 miliónov eur do Chelsea. Vlani sa do Interu vrátil na hosťovanie, ale pribrzdili ho viaceré zranenia.



Jeho zamýšľaný trvalý prestup stroskotal v lete tohto roka a tak sa Chelsea dohodla na hosťovaní s AS Rím, pripomenula agentúra AFP.