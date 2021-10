Obvinili 11 fanúšikov Spartak Trnava a Slovan Bratislava z výtržníctva

Trnava 29. októbra (TASR) - V súvislosti s výtržnosťami fanúšikov na futbalovom zápase medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava polícia obvinila 11 fanúšikov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Obvinení muži majú od 23 do 46 rokov. "V prípade dokázania viny im môže hroziť trest odňatia slobody až na tri roky. Polícia stíha osoby na slobode," uviedla Antalová. Ako doplnila, polícia nepoľavuje a na stotožnení ďalších výtržníkov, a to z oboch táborov, aj naďalej intenzívne pracuje.



Počas zápasu tímov v Trnave 17. októbra po približne 14. minúte postupne vtrhli na hraciu plochu fanúšikovia Slovana i Spartaka. Zasiahnuť museli policajní kukláči, ktorí za použitia donucovacích prostriedkov vytlačili dav zo štadióna. "Tým sa práca polície nekončila, na rad prišlo náročné a zdĺhavé vyhodnocovanie množstva kamerových záznamov," uviedla hovorkyňa. Policajti hneď po zápase zaistili potrebné kamerové záznamy a pomocou intenzívnej práce policajnej operatívy v teréne a na sociálnych sieťach sa podarilo stotožniť viacero osôb, ktoré narušovali verejný poriadok. "Osoby boli súčasťou bitky, ktorá sa na štadióne strhla, a vhadzovali pyrotechniku na hraciu plochu a tribúny," doplnila Antalová.



Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) za udalosti z nedohratého a neskôr skontumovaného derby Fortuna ligy, ktoré hlavný rozhodca po bitkách chuligánov oboch táborov priamo na ihrisku predčasne ukončil, potrestala vo štvrtok (28. 10.) FC Spartak Trnava pokutou 35.000 eur a ŠK Slovan Bratislava pokutou 20.000 eur. Ďalšie tresty sa týkajú zákazu vstupu divákov. Spartak odohrá tri najbližšie domáce zápasy bez nich, vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. Fanúšikovia Slovana nemôžu vycestovať na štyri najbližšie stretnutia na ihriskách súperov. DK SFZ navyše udelil fanúšikom oboch klubov zákaz do konca súťažného ročníka vycestovať na vzájomné zápasy.



Udalosťami zo zápasu 11. kola Fortuna ligy sa zaoberal aj utorňajší (26. 10.) Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s cieľom zvýšiť bezpečnosť na športových podujatiach.