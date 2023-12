Polícia obvinila dvoch mužov v prípade smrti fanúšika NFL

Foxborough 22. decembra (TASR) - Polícia vo Foxborough obvinila dvoch mužov z ublíženia na zdraví a výtržníctva v súvislosti so smrťou fanúšika amerického futbalu. K tragédii došlo počas septembrového zápasu amerického futbalu medzi New England Patriots a Miami Dolhpins (17:24) v zámorskej NFL.



Podľa vyšetrovateľov mali obvinení John Vieira a Justin Mitchell päsťami udrieť Dalea Mooneyho v priebehu šarvátky medzi fanúšikmi. Mooneyho previezli do nemocnice, kde ho neskôr vyhlásili za mŕtveho. Okresná prokurátora prípad klasifikovala ako zabitie, za príčinu smrti stanovila srdcovú arytmiu u osoby s ťažkým hypertenzným a aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením počas fyzickej potýčky. Ako informovala agentúra AP, obvinení sa majú pred súd postaviť v januári.