Polícia počas nočnej razie zaistila zdravotnú dokumentáciu Maradonu

Buenos Aires 7. mája (TASR) – Polícia vykonala nočnú raziu na klinike Los Olivos v Buenos Aires s cieľom získať kompletnú zdravotnú dokumentáciu zosnulého legendárneho futbalistu Diega Maradonu. Stalo sa tak na základe súdneho príkazu v rámci prebiehajúceho procesu so siedmimi zdravotníckymi pracovníkmi obvinenými z nedbanlivosti pri úmrtí futbalového velikána.



Razia sa začala okolo polnoci a trvala približne štyri hodiny. Polícia uviedla, že zaistila približne 275 strán zdravotnej dokumentácie a 547 e-mailov vymenených medzi zdravotníkmi, ktorí čelia obvineniam. Riaditeľ kliniky Pablo Dimitroff vypovedal, že Maradona podstúpil predoperačné vyšetrenia a samotný neurochirurgický zákrok prebehol bez komplikácií. Tieto vyšetrenia však neboli súčasťou Maradonovej oficiálnej zdravotnej dokumentácie, čo viedlo sudcov k nariadeniu prehliadky a zaisteniu všetkých záznamov z obdobia od 3. do 11. novembra 2020.



Maradona bol hospitalizovaný na klinike Olivos od 4. do 11. novembra, kde sa zotavoval po operácii krvného výronu medzi lebkou a mozgom. Následne ho prepustili do domáceho liečenia, kde 25. novembra 2020 vo veku 60 rokov zomrel. Súdne pojednávanie pokračuje podľa informácií agentúry AP vo štvrtok.