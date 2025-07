Polícia sa domnieva, že Jota pred nehodou prekročil povolenú rýchlosť

Barcelona 8. júla (TASR) - Španielska polícia sa domnieva, že Diogo Jota prekročil povolenú rýchlosť, keď minulý týždeň zomrel spolu so svojím bratom pri autonehode.



Predstavitelia španielskej Civilnej gardy v utorok uviedli, že hoci vyšetrovanie príčiny nehody z minulého štvrtka pokračuje, domnievajú sa, že Jota šoféroval príliš rýchlo, keď jeho Lamborghini po prasknutí pneumatiky zišlo z cesty.



Vyšetrovatelia predtým nepovedali, či šoféroval Jota alebo jeho brat André Silva. V utorok však uviedli, že sa zdá, že šoféroval bývalý futbalista Liverpoolu. Súrodenci zomreli v aute, ktoré skoro ráno vzplanulo na izolovanom úseku diaľnice. Portugalské médiá informovali, že Jota smeroval do severošpanielskeho mesta Santander, aby sa trajektom presunul do Anglicka. Tam mal začať prípravu na novú sezónu, pričom na základe lekárskeho odporúčania po nedávnej operácii pľúc vynechal presun lietadlom. Pohreb bratov sa konal v sobotu v Portugalsku. Informovala o tom agentúra AP.