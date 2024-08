Polícia ukončila vyšetrovanie Antonyho bez vznesenia obvinení

Rio de Janeiro 22. augusta (TASR) - Brazílska polícia ukončila vyšetrovanie futbalistu Antonyho, ktorý čelí podozreniam z domáceho násilia. Voči 24-ročnému krídelníkovi Manchestru United nevzniesla žiadne obvinenia, no prípadom sa ešte zaoberá prokurátor.



Hoci Antony odmieta, že by sa dopustil akéhokoľvek protiprávneho konania, polícia v Manchestri ho stále v spomínanom prípade vyšetruje. Obvinenia z domáceho násilia vzniesli voči nemu tri ženy v septembri minulého roka.



"Potvrdzujeme, že policajné vyšetrovanie, ktoré sa začalo na okrsku civilnej polície v Sao Paule, ukončili bez vznesenia akéhokoľvek obvinenia. Vždy sme verili v spravodlivosť, ktorá sa napokon preukázala," citoval z oficiálneho vyjadrenia Antonyho obhajcu portál bbc.com.



Aj keď sa policajné vyšetrovanie uzavrelo bez vznesenia obvinení, prípad nezastavili, pretože ho prokuratúra stále skúma a môže rozhodnúť o ďalšom nezávislom vyšetrovaní.



Antony sa stal druhou najdrahšou posilou Manchestru United, keď v septembri 2022 prišiel na Old Trafford z Ajaxu Amsterdam za 82 miliónov libier. O rok neskôr brazílsky spravodajský portál UOL zverejnil obvinenia hráčovej bývalej partnerky Gabriely Cavallinovej, ktoré futbalista poprel. Nasledovali ďalšie, keď Rayssa de Freitasová a Ingrid Lanová tvrdili, že ich Antony v roku 2022 napadol, čo takisto odmietol.



Do prípadu sa zapojila manchesterská polícia, keďže k jednému zo skutkov malo dôjsť v tamojšom hoteli. United reagovali vyhlásením, že obvinenia berú vážne a 10. septembra udelili Antonymu pracovné voľno.



Od 29. septembra pokračoval v tréningu po tom, ako sa dobrovoľne obrátil na manchesterskú políciu, a začiatkom októbra sa vrátil do hry. Tréner Erik ten Hag však v januári uviedol, že táto záležitosť ovplyvnila hráčovu formu.