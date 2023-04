Polícia vyšetruje AS Rím, Lazio a Salernitanu v súvislosti s prestupmi

Rím 5. apríla (TASR) - Talianska polícia vykonala v stredu prehliadky v kanceláriách futbalových klubov AS Rím, Lazio Rím a US Salernitana v rámci vyšetrovania ich minulých prestupov.



Vyšetrovanie AS Rím sa týka prestupov uskutočnených v rokoch 2017 až 2019 a 2021. Prehliadky vykonané v Laziu a Salernitane sa týkajú transakcií uskutočnených medzi týmito dvoma klubmi v rokoch 2017 až 2021, keď oba kluby vlastnil majiteľ Lazia Claudio Lotito.



Taliansky podnikateľ sa musel v júni 2021 po postupe Salernitany do Serie A vzdať klubu, keďže pravidlá talianskeho futbalového zväzu zakazujú vlastniť dva kluby v rovnakej súťaži. V stredajšom vyhlásení Salernitana uviedla, že súčasný vlastník nemá nič spoločné s vyšetrovaním prestupov, keďže sa týkajú sezón pred zmenou majiteľa klubu. Informovala o tom agentúra AFP.



Lazio má byť vyšetrované pre vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie a falošné účtovníctvo. Prestupové podvody sa stali jedným z najväčších škandálov v talianskom futbale. V januári tohto roka Juventusu Turín odpočítali 15 bodov za to, že nafúkol hodnoty pri prestupoch hráčov a klamal finančným úradom v snahe ušetriť peniaze. Finančný prokurátor uznal Juventus vinným z viacerých finančných priestupkov, ktoré klubu ušetrili zhruba 90 miliónov eur na platoch hráčov.