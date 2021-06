Polícia vyšetruje nevydarený protest ekologického aktivistu na ME

Mníchov 16. júna (TASR) - Polícia v Mníchove vyšetruje nevydarený protest parašutistu na začiatku pondelkového šlágra futbalových majstrovstiev Európy medzi Francúzskom a Nemeckom.



"Preverujeme niekoľko deliktov podľa trestného zákona a tiež zákona o leteckej prevádzke," citovala agentúra dpa vyhlásenie policajného prezídia.



Tridsaťosemročný muž z Badenska-Württemberska sa pokúšal pristáť na trávniku, kde už stáli hráči pripravení na úvodný hvizd, no podarilo sa mu to iba s veľkými problémami. Takmer skončil na tribúne medzi divákmi, no dokázal sa ešte dostať do vzduchu a dopadnúť relatívne bezpečne na trávniku. Na padáku mal nápis ekologickej organizácie Greenpeace a protest bol namierený proti sponzorovi Volkswagenu. Pri manévrovaní zranil dvoch mužov, ktorých museli ošetriť v nemocnici.



"Policajné prezídium zdôrazňuje, že rozhodne nemá žiadne pochopenie pre takéto nezodpovedné akcie, pri ktorých môže prísť k ohrozeniu ľudských životov," napísalo prezídium na margo akcie ekologického aktivistu, ktorý skončil v policajnej cele.



Podľa organizácie Greenpeace mala akcia dopadnúť inak. Pilot mal spustiť na hraciu plochu veľkú žltú loptu, pri manévrovaní sa však dostal do oceľovej konštrukcie strechy štadióna. "Veľmi nás to mrzí. Pri tomto proteste nemal byť narušený zápas ani zranení ľudia," napísalo ochranárske združenie.