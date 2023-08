Vyšetrujú útok na autobus Aston Villa po víťazstve v Burnley

Londýn 28. augusta (TASR) - Klubový autobus tímu Aston Villa poškodili neznámi páchatelia. Incident sa stal na diaľnici, keď sa futbalisti vracali domov po víťazstve v nedeľňajšom zápase Premier League v Burnley (3:1). Potvrdila to polícia.



Do autobusu niekto hodil tehlu, ktorá rozbila čelné sklo. Nikto sa nezranil. Vedenie Burnley uviedlo: "Sme z toho smutní a zdesení". Superintendantka Melita Worswicková z polície v Lancashire povedala: "K incidentu došlo, keď bola v oblasti veľká premávka po futbalovom zápase medzi Burnley a Aston Villou. Je veľké šťastie, že tehla nespôsobila väčšie poškodenie, alebo nespôsobila vážne zranenie, alebo dokonca niekoho smrť. V tejto chvíli nevieme povedať, či išlo o cielený útok, vyšetrovanie prebieha. Teraz sme odhodlaní nájsť zodpovednú osobu, alebo osoby, ktoré to urobili. Žiadame každého, kto má nejaké informácie, aby sa ozval."



V súvislosti s Burnley ide už o druhý incident v krátkom čase. Začiatkom tohto mesiaca jeden z jeho priaznivcov hodil neznámy predmet po Ricovi Lewisovi z Manchestru City v ligovom zápase. Klub vyhlásil, že podporí políciu v pátraní po páchateľoch nedeľného priestupku: "Po rozhovore s vedením Aston Villy sa nám uľavilo, keď sme počuli, že sa nikomu nič nestalo. Toto správanie dôrazne odsudzujeme a podporíme políciu, ktorá sa snaží nájsť toho, kto je za to zodpovedný."