Polícia zadržala hráča Premier League, podozrivý je zo znásilnenia

Londýn 5. júla (TASR) - Polícia v Londýne v pondelok zadržala zatiaľ neznámeho hráča futbalovej Premier League. Dôvodom je podozrenie zo znásilnenia.



Čin sa mal stať v závere júna. Polícia umiestnila hráča do cely predbežného zadržania a vypočúvala minimálne 15 hodín. Zadržaný hráč má o niečo menej ako 30 rokov a mal by byť kandidátom na účasť na MS 2022 v Katare. Údajná obeť má viac ako 20. Správu zverejnil The Sun.