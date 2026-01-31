Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu v L. Mikuláši, je v CPZ

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. januára (TASR) - Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. Ako pre TASR potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia (CPZ). O prípade informovala Slovenská televízia a rozhlas (STVR) na sociálnej sieti.

Doplnila, že prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby. „Aktuálne prebiehajú procesné úkony a preto podrobnejšie informácie nemôžeme poskytnúť,“ uviedla Šefčíková.
