Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu v L. Mikuláši, je v CPZ
Prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. januára (TASR) - Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. Ako pre TASR potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia (CPZ). O prípade informovala Slovenská televízia a rozhlas (STVR) na sociálnej sieti.
Doplnila, že prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby. „Aktuálne prebiehajú procesné úkony a preto podrobnejšie informácie nemôžeme poskytnúť,“ uviedla Šefčíková.
