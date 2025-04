Polícia zatkla muža, ktorý údajne napadol Grealisha na Old Trafforde

Londýn 7. apríla (TASR) - Anglická polícia zatkla a obvinila muža, ktorý mal údajne napadnúť futbalistu Jacka Grealisha po skončení nedeľného manchesterského derby na štadióne Old Trafford. Podľa denníka Daily Mail k incidentu došlo vo chvíli, keď stredopoliar Manchestru City odchádzal z ihriska smerom k hráčskemu tunelu.



Oba manchesterské kluby odmietli situáciu komentovať s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie, avšak podľa dostupných informácií Manchester United s políciou spolupracuje. „Alfie Holt čelí obvineniam z napadnutia. Pred súd v Manchestri sa postaví v júli. Žaloba súvisí s incidentom, ku ktorému došlo v nedeľu na štadióne Old Trafford,“ citovala zo stanoviska miestnej polície agentúra DPA.



Grealish zasiahol do zápasu až v 74. minúte hry. Jeho spoluhráč Phil Foden čelil počas prvého polčasu urážkam na adresu svojej matky. Tento počin po zápase ostro odsúdil tréner Pep Guardiola. „Tieto pokriky preukázali nedostatok úrovne, no nie je to vina klubu. Zodpovednosť nesú konkrétni ľudia. Úprimne nerozumiem, čo sa odohráva v ich hlavách, keď spomínajú Philovu matku. Mali by sa hanbiť, žiaľ toto sa deje všade, nie len vo Veľkej Británii,“ vyjadril sa španielsky lodivod.