Polícia zatkla po zápase Aston Villa - Legia Varšava 39 fanúšikov

Birmingham 1. decembra (TASR) - Polícia v Birminghame zatkla v súvislosti so štvrtkovým zápasom Európskej konferenčnej ligy Aston Villa - Legia Varšava spolu 39 futbalových fanúšikov.



Zápas sa začal podľa plánu, no bezpečnostné zložky nepustili pred jeho výkopom do priestoru štadióna žiadneho priaznivca Legie. Hosťujúci fanúšikovia sa nevedeli vmestiť do kože, po policajtoch hádzali rôzne predmety vrátane svetlíc. Výsledkom sú zranenia štyroch policajtov, dvoch policajných psov a dvoch koní.



Hrozivo vyzerajúce scény nechcel tréner poľského tímu Kosta Runjaič komentovať. "Nebudem sa vyjadrovať k veciam, ktoré sa udiali mimo štadióna. Poviem len, že sme ako tím dobre reprezentovali poľský futbal. Nezaslúžili sme si prehrať," uviedol kormidelník podľa agentúry DPA.



Aston Villa si vďaka víťazstvu 2:1 zabezpečila priamy postup do osemfinále EKL z prvého miesta E-skupiny. Legiu čaká o dva týždne domáci súboj s AZ Alkmaar, v ktorom jej na udržanie druhej pozície znamenajúcej účasť v play off o osemfinále EKL stačí remíza. V prípade prehry ju holandský súper preskočí.