Polícia zatkla šesť osôb pred zápasom Aston Villy s Maccabi Tel Aviv
Autor TASR
Birmingham 7. novembra (TASR) - Britská polícia zatkla šesť osôb v súvislosti s protestami v Birminghame pred štvrtkovým zápasom Európskej ligy, v ktorom domáca Aston Villa privítala Maccabi Tel Aviv.
Bezpečnostné úrady v druhom najväčšom meste krajiny v októbri oznámili, že hosťujúcich fanúšikov nepustia na zápas z obáv o verejnú bezpečnosť. Toto kontroverzné rozhodnutie však odštartovalo obrovskú negatívnu reakciu, vlnu kritiky a izraelský klub vyhlásil, že odmietne akékoľvek ponúknuté vstupenky do sektoru hostí na tento duel.
Vo štvrtok bolo v okolí štadión Villa Park vyše 700 policajtov, keďže miestne úrady sa obávali možných nepokojov a protestov proti vojne v Gaze.
Pred zápasom sa v blízkosti štadióna zhromaždilo približne 200 demonštrantov vrátane členov skupín na podporu Palestíny, aby požadovali vylúčenie Izraela z medzinárodného futbalu. Na zem boli umiestnené palestínske vlajky a transparenty vyzývajúce k bojkotu Izraela.
Polícia v regióne West Midlands uviedla, že zatkla 21-ročného muža, keďže neuposlúchol príkaz, aby si odhalil tvár, 17-ročného chlapca za nedodržanie príkazu na rozohnanie davu. Ďalšie tri osoby zatkli za rasovo motivované priestupky proti verejnému poriadku a jednu osoba za narušenie verejného poriadku. Informovala agentúra dpa.
