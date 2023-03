Polievka mohol okoreniť debut gólom: Chýbal len kúsok

Trnava 24. marca (TASR) - Róbert Polievka má za sebou debut v slovenskom národnom futbalovom tíme, ktorý mohol okoreniť gólom. Útočník Banskej Bystrice dostal dôveru od trénera Francesca Calzonu vo štvrtkovom zápase kvalifikácie o ME 2024 proti Luxembursku, ktorý sa skončil 0:0. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ mal ku gólu najbližšie spomedzi všetkých spoluhráčov.



Bezgólová remíza znamená sklamanie pre hráčov i fanúšikov. "Samozrejme nás to všetkých mrzí. Chceli sme vyhrať, potrebujeme takýto výsledok. Ale za ten čas, čo sme tu nám tréner vštepuje veci, ktoré od nás chce a od zápasu k zápasu je to lepšie. Verím, že v ďalšom sa už dočkáme," povedal Polievka po stretnutí.



Slovenský útočník sa po premiérovej pozvánke do národného tímu ihneď predstavil aj v základnej zostave, na hrote útoku dostal prednosť pred Róbertom Boženíkom. "Veľmi si to vážim. Je za tým tvrdá práca a ďakujem za to, že som si mohol obliecť reprezentačný dres. Chalanom ďakujem nielen za to, že mi pomáhali v zápase, ale aj počas celého týždňa. Mali profesionálny prístup. Pre mňa je to česť. Vždy vydám zo seba maximum."



Polievka mal napokon v 59. minúte aj najväčšiu šancu zápasu. Hanckov center z ľavého krídla našiel jeho hlavu, ale slovenského útočníka vychytal brankár Anthony Moris. "Chýbal kúsok a mohol som byť hrdina. Mrzí ma tá šanca, na to ma tam tréner poslal, aby som dal gól. Škoda. Ale chýbal naozaj kúsok."



Pred duelom niektorí slovenskí futbalisti upozorňovali na kvalitu Luxemburska, ktoré nedávno remizovali s Maďarskom 2:2 i Tureckom 3:3. Polievka však súhlasil s názorom, že predsa len to je súper, ktorého by mali Slováci zdolať. "Súper mal dobre organizovanú obranu, ťažko sa cez nich dostávalo. Ale to sú zápasy, keď musíte z minima vyťažiť maximum a to sa nám nepodarilo. Nemyslím si, že Luxembursko je outsider. Majú kvalitu a bol to ťažký zápas. Ľudia čakajú, že budeme vyhrávať každý zápas. My sme boli takticky skvele pripravení, robíme na tom, pracujeme tvrdo a verím, že to príde v najbližšom zápase. Samozrejme, mali by sme Luxembursko zdolať, ale naše mužstvo je v prestavbe, máme mladý tím, nového trénera. To však nie je ospravedlnenie za to, že sme neuhrali dobrý výsledok. Ale za týchto hráčov dám ruku do ohňa," uzavrel reprezentačný debutant.