Polievka skóroval pri výhre MTK Budapešť nad Kisvárdou

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Róbert Polievka. Foto: TASR - Martin Baumann

Pre útočníka to bol prvý gól v aktuálnom ročníku súťaže.

Autor TASR
Budapešť 28. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Polievka skóroval v 8. kole najvyššej maďarskej súťaže v drese MTK Budapešť. Svojmu tímu pomohol presným zásahom k hladkému víťazstvu nad Kisvárdou 4:0.

Pre 29-ročného reprezentačného útočníka to bol prvý gól v aktuálnom ročníku súťaže. V neúplnej tabuľke patrí jeho MTK tretia pozícia so ziskom 13 bodov, momentálne ťahá trojzápasovú šnúru výhier.
