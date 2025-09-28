< sekcia Šport
Polievka skóroval pri výhre MTK Budapešť nad Kisvárdou
Pre útočníka to bol prvý gól v aktuálnom ročníku súťaže.
Autor TASR
Budapešť 28. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Polievka skóroval v 8. kole najvyššej maďarskej súťaže v drese MTK Budapešť. Svojmu tímu pomohol presným zásahom k hladkému víťazstvu nad Kisvárdou 4:0.
Pre 29-ročného reprezentačného útočníka to bol prvý gól v aktuálnom ročníku súťaže. V neúplnej tabuľke patrí jeho MTK tretia pozícia so ziskom 13 bodov, momentálne ťahá trojzápasovú šnúru výhier.
