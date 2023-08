Polievka zostáva v Banskej Bystrici, predĺžil zmluvu do júna 2025

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Polievka bude naďalej obliekať dres Banskej Bystrice. Dvadsaťsedemročný útočník, o ktorého mal veľký záujem majstrovský Slovan Bratislava, sa napokon dohodol s vedením MFK Dukla na predĺžení zmluvy. Nový kontrakt platí do 30. júna 2025, informoval banskobystrický klub na svojom webe.



Kapitán Dukly tak ukončil dlhotrvajúce špekulácie o svojej budúcnosti. "Po tomto náročnom období, keď sa o mne v médiách veľa rozprávalo a písalo, som veľmi rád, že sa situácia okolo mňa ukľudnila. Veľmi ma teší postoj vedenia klubu, že mi dokázalo vytvoriť také podmienky, vďaka ktorým tu viem zostať aj ďalší rok. Som rád a veľmi si vážim túto možnosť, pretože Dukla je môj futbalový domov," uviedol Polievka. "Chcem pokračovať vo svojich dobrých výkonoch a uvidíme, čo prinesú ďalšie mesiace. Aktuálne som maximálne koncentrovaný na Duklu a chcem jej pomôcť minimálne do zimy. Ak bude zaujímavá ponuka na stole, vedenie Dukly je ochotné rokovať."



O kanoniera Banskej Bystrice mal veľký záujem Slovan Bratislava, aj samotný hráč prejavil túžbu prestúpiť k majstrovi. V Bratislave si bol pozrieť aj zápas 2. predkola LM, "belasí" v ňom remizovali s Mostarom 2:2 a vybojovali si postup do 3. predkola. Kluby sa však napokon na prestupe nedohodli, dohoda uviazla na financiách.



Polievka strelil v piatkovom zápase 3. kola Niké ligy tretí gól Dukly pri víťazstve 3:0 na ihrisku MFK Zemplín Michalovce.