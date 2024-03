Polievku vyniesli na nosidlách, ViOn získal prvý jarný bod

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice odohrali smoliarsky druhý zápas nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa doma so Zlatými Moravcami. Zranili sa im totiž až dvaja kľúčoví hráči – kapitán a kanonier Róbert Polievka a skúsený stopér Boris Godál. Najmä strata slovenského reprezentanta na ofenzívnom poste už v 12. minúte spôsobila, že tím spod Urpína nedal gól a súboj prvého tímu skupiny s posledným sa skončil bez gólov.



"Bol to ťažký zápas. ViOn je nepríjemný, napriek tomu, že ešte v tejto sezóne nevyhral. Každý zápas v lige je vyrovnaný. My sme chceli vyhrať, no nehrali sme náš futbal. Zranili sa nám dvaja hráči, no máme ďalších, ktorí sú produktívni, ale góly nedali. Mrzí ma, že sa to nepodarilo ani mne," hodnotil remízu krajný stredopoliar Banskej Bystrice Timotej Záhumenský. Ten mal v prvom polčase dve šance a v druhom sa dostával do tretej, ktorú prerušil hvizd rozhodcu: "Pri mojej prvej šanci som tam dobiehal, trafil som to z voleja a, bohužiaľ, neprešlo to do vnútra. Pri druhej som dal jasličky obrancovi a chcel som to dať na prvú žrď po zemi, no brankár mi to vystihol. V druhom polčase som sa ocitol za obranou hostí, hodil som si loptu, ale súperov hráč to do mňa napálil a rozhodca to nezapískal. Pričom ak by do mňa nenapálil, pokračoval by som v hre. Nuž, už sa s tým už nedá nič robiť."



Zraneného Polievku museli vyniesť na nosidlách. Záhumenského mrzela strata oboch kľúčových opôr: "Robo je náš najlepší hráč a každý mu praje, aby bol zdravý a podaril sa mu nejaký úspech s reprezentáciou. Dúfam, že bude čím skôr zdravý. Takisto Boris Godál, ktorý je skúsený, ale sú tam aj iní hráči. Lukáš Migaľa si zastal svoju úlohu, vymenili sa s Ľubom Willwéberom, takže vzadu to nebol až taký väčší problém."



Banskobystričania na jar doma ešte nevyhrali, zapísali si tri remízy za sebou. Dlhodobo sa im viac darí na ihriskách súperov. "Do každého zápasu ideme s tým, že už chceme doma konečne vyhrať. Šance si vypracujeme, ale, bohužiaľ, ich nepremieňame. Na to potom trpíme a zápasy potom nevyzerajú ani dobre. Nedokážeme premeniť šance. Vonku góly dávame, doma sa na šance napracujeme. A keď si ich vypracujeme, tak ich nedokážeme premeniť, z našej strany je to taký kŕč," zamýšľal sa nad neutešeným stavom stredopoliar Banskobystričanov Marek Hlinka, pričom za kľúčové považoval stratu dvoch zranených hráčov: "Zranenia nás mrzia najviac. Sú to dvaja nosní hráči, ukáže sa potom na tej hre strata takýchto dvoch kvalitných hráčov. Dúfam, že to nebude také zlé, ako to vyzeralo a chalani budú čo najskôr v poriadku. Namiesto Roba Polievku išiel na hrot David Depetris, ktorý je taktiež kvalitný útočník. Vedeli sme, že je typologicky iný ako Robo, takže sme sa snažili tomu nejako prispôsobiť. Nemôže nás rozhodiť to, že nám z ofenzívy vypadne jeden hráč. Žiaľ, stalo sa."



Zranenia zadného stehenného svalu u Polievku a Godála Zlaté Moravce nevyužili na prvú výhru v sezóne, ale zaknihovali aspoň prvý jarný bod. "Aká atmosféra, taký výsledok," začal polovážne hodnotenie duelu za prítomnosti 653 platiacich divákov kapitán Zlatých Moraviec Marek Kuzma a potom už vážnejšie pokračoval: "Každý zápas sa snažíme zlomiť na naše prvé víťazstvo. Odviedli sme dobrý výkon. Bohužiaľ, šance, ktoré sme mali, sme nevyužili. Nepotešil nás včerajší výsledok Michaloviec. Je tam už 11-bodový rozdiel na predposledný tím. Aj v šatni si to vravíme, pokiaľ to nebude úplne definitívne, tak budeme bojovať o záchranu, čo iné nám zostáva. Do Bystrice sme neprišli brániť, byť nejakí stiahnutí. Išli sme tomu naproti, no, bohužiaľ, nevyšlo to, taký je futbal. Od solídneho výkonu to má ešte asi ďaleko, lebo veľa lôpt sme aj strácali, ale bol to kvalitný, skúsený súper. Doma nás minule zdolali, takže sme im mali čo vracať, no čo už, nevyšlo to."



Zlatomoravčania tak stále zostávajú bez víťazstva na poslednej priečke tabuľky s piatimi bodmi. Na predposledné Michalovce strácajú už priepastných 11 bodov.