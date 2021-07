Politt vyhral 12. etapu Tour de France

1. Nils Politt (Nem./Bora-Hansgrohe) 3:22:12 h, 2. Imanol Erviti (Šp./Movistar) +31 s, 3. Harry Sweeny (Aus./Lotto Soudal) rovnaký čas, 4. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +1:58, 5. Luka Mezgec (Slovin./BikeExchange) +2:06, 6. André Greipel (Nem./Israel Start-up Nation), 7. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 8. Brent van Moer (Belg./Lotto Soudal), 9. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep), 10. Sergio Henao (Kol.(Qhubeka-NextHash) všetci rovnaký čas



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 47:22:43 h, 2. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +5:18, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +5:32, 4. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +5:33, 5. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +5:58 min, 6. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +6:16, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +6:30, 8. Enric Mas (Šp./Movistar) +7:11, 9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +9:29, 10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +10:28



1. Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck-QuickStep) 221 b, 2. Michale Matthews (Aus./BikeExchange) 162, 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 142



1. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) 50 b, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 43, 3. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) 42

Nimes 8. júla (TASR) - Nemecký cyklista Nils Politt vyhral 12. etapu 108. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil po úniku a 159,4 km dlhú trať zo Saint-Paul-Trois-Châteaux do Nimes zvládol za 3:22:12 h. Druhý finišoval Španiel Imanol Erviti (Movistar) a tretí skončil Austrálčan Harry Sweeny (Lotto Soudal). Žltý dres pre celkového lídra si udržal Slovinec Tadej Pogačar zo stajne UAE-Team Emirates.Slovák Peter Sagan z Bory-Hansgrohe pred štvrtkovou etapou z pretekov odstúpil pre zranenie kolena, ktoré utrpel po páde v 3. etape a neskôr si ho obnovil.Pre dvadsaťsedemročného Politta to bol najväčší úspech v kariére a len druhé víťazstvo. "," uviedol v televíznom rozhovore.Vo štvrtok bola na programe kratšia trasa s jediným kategorizovaným stúpaním Côte du Belvédre (4,5 km, 4,5%) v strede trate. Situáciu však skomplikoval silný vietor, pre ktorý posunuli štart o desať minút. Hneď po ňom sa pelotón na bočnom vetre začal trhať a vytvorili sa štyri skupiny s miernymi rozostupmi. To využili pretekári na čele a vytvorili silný trinásťčlenný únik, do ktorého sa dostali André Greipel (Israel Start-Up Nation), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Erviti, Politt, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Connor Swift (Arkea Samsic), Harry Sweeny, Brent van Moer (obaja Lotto Soudal), Luka Mezgec (BikeExchange), Sergio Henao (Qhubeka), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) a majster sveta Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Nik z nich však nemohol ohroziť Pogačarovu pozíciu na čele celkového poradia.Skupina výborne spolupracovala a aj vďaka vetru do chrbta sa jej náskok rýchlo zvyšoval. Po 40 km mala k dobru sedem a v polovici trate dokonca až desať minút. Bolo tak zrejmé, že v Nimes nepríde k hromadnému špurtu, ale víťaz vzíde práve z pretekárov v úniku. V pelotóne si strážili situáciu jazdci Pogačarovho tímu, aby sa na vetre neodtrhli niektorí z jeho konkurentov. Päťdesiat kilometrov pred cieľom mal únik náskok už vyše 12 minút a v tom čase sa v ňom začalo útočiť. Ako prvý to vyskúšal Politt, dostihli ho Sweeny a Mezgec, ale čoskoro aj ostatní a tak skupina pokračovala spolu. Pokoj zbraní však vydržal len chvíľku, keďže 39 km pred koncom si polminútový náskok vytvorila štvorica, v ktorej opäť nechýbali Politt so Sweenym a pridali sa Küng s Ervitim. Ich pokus vyšiel a postupne zvýšili náskok nad minútu. Na poslednom stúpaní bez kategórie (3,9 km, 3%) znovu zaútočil Sweeny a zo štvorice vypadol Küng. V závere kopca vyrazil Politt a zostal vpredu sám. Pred dvoma prenasledovateľmi mal náskok okolo 15 sekúnd a pred sebou už len desať kilometrov po vetre a z časti dolu kopcom. Dvadsaťsedemročný nemecký cyklista si už nedal zobrať víťazstvo a dosiahol najväčší úspech doterajšej kariéry. K útokom v pelotóne, ktorý dorazil do cieľa s vyše štvrťhodinovým mankom, už neprišlo a tak si Pogačar udržal náskok 5:18 min pred druhým Rigobertom Uranom z Kolumbie (EF Education - Nippo). Na čele bodovacej súťaže figuruje Brit Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), bodkovaný dres si udržal Kolumbijčan Nairo Quintana (Arkéa Samsic).V piatok je na programe 219,9 km dlhá a rovinatá etapa z Nîmes do Carcassonne.