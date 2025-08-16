Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. august 2025
Pollák obhájil v triede Raceboard na ME striebornú pozíciu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Pollák potvrdil, že v triede Raceboard patrí dlhodobo medzi elitu, v predchádzajúcej sezóne získal aj bronz na svetovom šampionáte v španielskom Cádize.

Riga 16. augusta (TASR) - Slovenský windsurfista Patrik Pollák obhájil striebornú medailu na majstrovstvách Európy v Rige v neolympijskej triede Raceboard. Rovnako ako pred rokom v poľskom Pucku ho zdolal iba Poliak Maksymilian Wojcik.

Pollák potvrdil, že v triede Raceboard patrí dlhodobo medzi elitu, v predchádzajúcej sezóne získal aj bronz na svetovom šampionáte v španielskom Cádize. Druhý zo slovenských reprezentantov Leo Slosiar obsadil 21. pozíciu.

ME v triede Raceboard v Rige - výsledky:

1. Maksymilian Wojcik (Poľ.) 11 b., 2. Patrik POLLÁK (SR) 18, 3. Juozas Bernotas (Litva) 34, 4. Radim Kamenský (ČR) 37, 5. Richard Reynolds (Austr.) 58, 6. Vytautas Celiesius (Litva) 60,... 21. Leo SLOSIAR (SR) 197
