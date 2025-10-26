Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Šport

Pollák siedmy na MS v Raceboarde, Slosiar strieborný medzi juniormi

.
Na archívnej snímke Patrik Pollák. Foto: TASR

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách.

Autor TASR
Mandelieu 26. októbra (TASR) - Windsurfista Patrik Pollák obsadil na MS v neolympijskej triede Raceboard siedme miesto. Vo francúzskom Mandelieu-La Napoule vyhral 53-ročný slovenský reprezentant jedinú z jedenástich rozjázd a to úplne poslednú.

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách. Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra a pódium doplnil domáci Nicolas Huguet. Pollákov krajan Milan Duchnovský skončil na 56. priečke. V mužskej súťaži vo vodách zálivu v Cannes štartovalo 71 windsurfistov.

V kategórii do 21 rokov obsadil Leo Slosiar druhú priečku. So Španielom Ignaciom Fernandezom mal bodovú zhodu, v neprospech mladého Slováka rozhodol jeden horší škrtnutý výsledok rozjazdy. Štvrtý skončil Guillermo Piquet.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník