Pollock pokračuje v HC Košice, Spilar: Jeden z kľúčových podpisov

Košice 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Brett Pollock sa dohodol s klubom HC Košice na spolupráci aj v nasledujúcej sezóne 2024/2025. Bude pre neho už tretia v drese "oceliarov". Klub informoval o zmluve s 28-ročným krídelníkom na sociálnych sieťach.



Pollock prišiel do Košíc v decembri 2022 a premiérovú sezónu v slovenskej extralige zakončil ziskom majstrovského titulu. V základnej časti uplynulého ročníka 2023/2024 odohral 50 duelov, v ktorých nazbieral 40 kanadských bodov za 19 gólov a 21 asistencií. V play off jeho produktivita ešte stúpla, keď nazbieral 20 bodov (6+14) v 11 zápasoch. S priemerom 1,82 kanadského bodu na zápas bol vo vyraďovacích bojoch najlepší v celej súťaži. Košický tím prehral ako obhajca titulu v sedemzápasovej semifinálovej sérii so Spišskou Novou Vsou.



"Sme naozaj radi, že sa Brett rozhodol podpísať novú zmluvu a ostať v našom klube aj ďalšiu sezónu, keďže patril medzi naše opory a ťahal nás v oboch play off sériách. Je to pre nás jeden z kľúčových podpisov," uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.