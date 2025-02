Pollock udržal Košice na čele, Zvolen dosiahol 1000. víťazstvo

Tipos extraliga, 51. kolo:



HK Nitra - HC Košice 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 10. Bubela (Čederle, Stacha), 34. Passolt (tr. strieľ.), 64. Bubela - 59. Parlett (Gildon, Archambault), 60. Pollock (Martel, Gildon). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Kacej, Junek, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Bača (Nit.) 5 min. + DKZ za krošček, Petráš (Koš.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3152 divákov.



Nitra: Aittokallio - Lisý, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Pobežal, Bajtek - Bačo



Košice: Riečický - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon - Mikúš, Pollock, Martel - Archambault, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Zigo, Kohút, Repčík







HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 pp a sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 4. Calof, 45. Török (Bracco, Urbánek), 53. Thomas (Suchý, Bjalončík) - 33. Wedman (Scarlett), 40. Petriska (Michalčin, Scarlett), 45. Kukuča (Zeleňák, Faith). Rozhodcovia: Novák, Goga - Gegáň, Jurčiak, vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Česánek (B. Bystr.) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2268 divákov.



Poprad: Vay - Turan, Bourque, Thomas, Fereta, Romančík, Malina, Sluka - Calof, Cracknell, Bjalončík - Nauš, Urbánek, Török - Broadhurst, Suchý, Bracco - Giľák, Mlynarovič, Šotek



Banská Bystrica: Rabčan - Žabka, Kozák, Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Česánek - Voyer, Boucher, Turnbull - Faith, Wedman, Adams - Šoltés, Myklucha, Kukuča - Tomka, Bíreš, Petriska







HKM Zvolen - HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 40. Beňo (Hecl), 51. Hecl (Zuzin, Olson), 60. Hecl (Zuzin). Rozhodovali: T. Orolin, Crman - M. Orolin, Hajnik, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1247 divákov.



Zvolen: Kantor - Halbert, D. Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Beňo, Sládok, Kobolka - Zuzin, Olson, Hecl - Keefer, Fekiač, Macek - Marcinek, Rapuzzi, Kudrna - Lunter, Viedenský, Gron - Súľovský



Michalovce: Junca - J. Brejčák, Slováček, Drgoň, Meliško, Bodák, Kulda - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Svitana, Mahbod, Varga - Chmielewski, Solenský, Fominych - Vašaš, Buc, Kabáč







DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



Góly: 34. Fejes - 1. Mráz (Leskinen, Josling), 7. Leskinen (Stapley, Josling), 60. Stapley (Ahl.). Rozhodcovia: Klejna, Kocúr - Tichý, Pribula, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4523 divákov.



Žilina: Košarišťan - Miller, Tourigny, Korenčík, Holenda, Djakov, Gachulinec - Tkáč, Walega, Fejes - Ranford, Baláž, Avcin - Kolenič, Galamboš, Koyš - Varga, Šmida, Dej



Trenčín: Grigals - MacDougall, Starosta, Hatala, Laurenčík, Macejko, Hlaváč, Hrenák - Krajč, Stapley, Ahl - Josling, Mráz, Leskinen - Tomík, Lapšanský, Krajčovič - Green, Kalis, Hudec







HK Spišská Nová Ves - HC Nové Zámky 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)



Góly: 26. Barcík (Meireles, Groch), 28. MacKinnon (Murín, Bortňák), 29. Hannoun (Karaffa, Meireles), 36. Ford (Meireles, MacKinnon), 37. Rapáč (Kestner, Barcík) - 35. Berčík, 51. Hazala (Kodhaj, Ondrušek). Rozhodcovia: Rojík, J. Konc ml. - Staššák, Bogdaň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1908 divákov.



Spišská Nová Ves: Valluš - MacKinnon, Romaňák, Barcík, Groch, Ališauskas, Karaffa - Rapáč, Ford, Kestner - Hannoun, Johnson, Meireles - Vandas, Drábek, Danielčák - Murín, Bortňák, Vartovník



Nové Zámky: Mičík - Jasečko, Čajkovič, Čapoš, Ventus, Kremnický, Petras, Konrád - Berčík, Ondrušek, Frankovič - Petrík, Hazala, Kodhaj - Synák, Novota, Molnár - Liniajev







HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)



Góly: 35. Vojtech (Réway, Kriška) - 8. Slovák (Ritchie, Hoelscher), 25. Dudáš (Kukumberg), 30. Bondra (Maier, Minárik), 36. Tracey (Ritchie), 44. Acolatse (Hoelscher, Bakoš). Rozhodcovia: Snášel, Lesay - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 950 divákov.



Liptovský Mikuláš: Surák - Hraško, Kirichenko, Bíly, Ullman, Mezovský, Fekiač – Gerlach, Sukeľ, Réway – Vojtech, Egle, Šandor – Barcík, Vankúš, Haluška – Rehák, Kriška, Podolinský



Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Kubka, Maier, Brincko – Ritchie, Tracey, Hoelscher – Bakoš, Peterek, Takáč – Slovák, Minárik, Bondra – Dudáš, Jendek, Kukumberg – Štetka



tabuľka po 51. kole:



1. Košice 50 25 6 8 11 161:121 95*



2. Spišská Nová Ves 50 24 9 5 12 160:139 95*



3. Nitra 51 23 8 6 14 189:157 91



4. Žilina 50 22 9 2 17 161:138 86



5. Banská Bystrica 50 20 9 4 17 145:133 82



6. Slovan Bratislava 51 21 5 8 17 162:151 81



7. Poprad 51 22 2 4 22 137:144 79



8. Trenčín 50 22 2 4 22 137:144 74



9. Michalovce 51 18 6 5 22 141:148 71



10. Zvolen 51 15 6 10 20 160:162 67



11. Liptovský Mikuláš 51 14 5 7 25 136:157 59



12. Nové Zámky 50 8 0 5 37 111:235 29**



Bratislava 23. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice sú aj po 51. kole na čele tabuľky Tipos extraligy, avšak už iba o skóre pred Spišskou Novou Vsou. Spišiaci získali na domácom ľade "povinné" tri body, keď v neďeľňajšom zápase zdolali Nové Zámky 5:2."Oceliari" prehrávali v šlágri 51. kola na ľade Nitry 0:2, no dvomi gólmi v záverečných dvoch minútach riadneho hracieho času doviedli duel do predĺženia. Na 2:2 vyrovnal v čase 59:57 útočník Brett Pollock a jeho presný zásah napokon udržal Košičanov na prvom mieste.Zverenci Dana Cemana napokon prvýkrát v sezóne podľahli Nitre, keď o jej triumfe rozhodol Miloš Bubela. Spišiaci mali proti istému zostupujúcemu tímu pomalší štart, no v druhej tretine strelili päť gólov, ktorými rozhodli o triumfe. Pre Nové Zámky to bola 15. prehra po sebe.Piate víťazstvo po sebe dosiahli hráči HK Poprad, ktorí na domácom ľade zdolali Banskú Bystricu 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Tomáš Török, ktorý sa predtým presadil aj v riadnom hracom čase. Potvrdil tým svoju výbornú februárovú formu, keď v piatich zápasoch dosiahol bilanciu 7+2. Poprad zvíťazil vo ôsmich zápasoch z uplynulých deviatich. V tabuľke si upevnil priebežnú siedmu priečku. Hráči Banskej Bystrice prehrali druhýkrát po sebe a figurujú na 5. mieste.Hokejisti HKM Zvolen dosiahli jubilejné 1000. víťazstvo v slovenskej extralige (855 v základnej časti, 145 v play off). Podarilo sa im to ako druhému klubu v histórii, prvým je HC Košice. Zvolenčania si na domácom ľade poradili s Michalovcami 3:0, keď sa bilanciou 2+1 blysol útočník Marek Hecl. Víťazstvom sa zároveň vzdialili Liptovskému Mikulášu, ktorý figuruje na 11. mieste a za Zvolenom zaostáva o osem bodov.Liptáci v nedeľu prehrali štvrtýkrát po sebe, keď na domácom ľade podľahli Slovanu Bratislava 1:5.Hráči Dukly Trenčín zvíťazili nad Žilinou aj v treťom vzájomnom zápase v sezóne. Na jej ľade triumfovali 3:1 a ukončili päťzápasovú víťaznú sériu nováčika. Zápasom s Trenčínom vyvrcholili víkendové oslavy storočnice žilinského hokeja. Duelu predchádzala sobotňajšia exhibícia žilinských hokejových osobností. Domáci hráči nastúpili na duel s Trenčínom v špeciálnych retro dresoch.* - istá účasť vo štvrťfinále** - istý zostup