Pollock začal v Košiciach hetrikom, Gerlach potvrdil gólovú fazónu

Košice 22. decembra (TASR) - Pollock zdolal Gerlacha 3:2, aj tak by sa dal zhrnúť gólový sumár zápasu 46. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Košicami a Prešovom. Domáci útočník Brett Pollock strelil vo svojom prvom zápase v Steel aréne tri góly, ktorými potiahol domácich k víťazstvu. Hosťom k bodom nepomohli ani dva góly najlepšieho strelca súťaže Maxa Gerlacha a prehrali štvrtýkrát po sebe.



Košičania víťazstvom 3:2 potvrdili výbornú bilanciu domácich zápasov. Pred vlastným publikom neuspeli iba v dvoch z trinástich a lepšiu bilanciu má len Zvolen. Proti Prešovu utrpeli v úvode sezóny jednu z dvoch doterajších domácich prehier, no v druhom domácom zápase proti tomuto súperovi našli cestu k víťazstvu. Podarilo sa im to po tom, čo po prvej tretine prehrávali 0:1. "Bol to náročný zápas. Darilo sa nám v oslabeniach, to bolo dôležité. Pochváliť musím aj nového hráča Bretta Pollocka, ktorého výkon nám výrazne pomohol k dnešnému víťazstvu," poznamenal tréner "oceliarov" Dan Ceman.



Pollock strelil dva góly v druhej tretine a hetrik dokonal víťazným zásahom v záverečnej časti. Bol to iba jeho druhý zápas v slovenskej extralige a prvý v košickej Steel aréne. V utorňajšom zápase na ľade Spišskej Novej Vsi si pri prehre 2:4 pripísal tri mínusové body, tentoraz pri jeho mene svietilo číslo tri v príjemnejšej štatistike. "Vždy je to pekné, keď strelíte tri góly. V prvom rade som rád, že si zápas užili aj diváci a potešili sme ich víťazstvom," poznamenal Pollock. Košičania sa po úspechu (a prehre Nových Zámkov v Trenčíne) dostali už na tretie miesto extraligy o skóre pred Michalovce, s ktorými sa stretnú v najbližšom kole. "Nebol to z našej strany najlepší výkon, no dôležité je, že sme v ňom získali tri body. Teraz si na Vianoce trochu oddýchneme, ale potom nás čakajú dôležité zápasy. Pred play off to môže byť rozhodujúca časť," konštatoval kapitán Michal Chovan.



Prešovčania strávia Vianoce na 11. mieste, na ktoré spadli po remíze Liptovského Mikuláša v Banskej Bystrici v riadnom hracom čase. Podľa asistenta trénera hostí Dušana Brincka podali Prešovčania výrazne lepší výkon než v predošlom zápase v Michalovciach, ktorý prehrali 1:5. "Škoda, že nemáme body, pretože si myslím, že sme si zaslúžili aspoň bod. Hrali sme úplne iný zápas než v Michalovciach. Lámalo sa to v druhej tretine, keď sme mali šance skórovať, no nepodarilo sa nám to a inkasovali sme. Nezložili sme sa a bojovali sme ďalej. Za dnešný výkon sa patrí poďakovať všetkým hráčom od prvého do posledného. Všetci hráči bojovali, dali do toho srdce a je veľká škoda, že sme nezískali nejaký bodík."



V drese Prešova sa gólovo presadil iba Max Gerlach, ktorý je po 27 odohratých zápasoch s 19 gólmi najlepší strelec extraligy. V tíme gólovo výrazne vyčnieva, keď má pred spoluhráčom Abbottom Girduckisom 12-gólový náskok.



Prešovčania získali v doterajších 12 zápasoch na klziskách súperov iba 9 bodov za tri víťazstvá. Horšiu bilanciu má iba posledná Nitra. "Lepšie sa nám hrá doma a pred domácim publikom," uviedol útočník Aurel Nauš pred sériou troch domácich zápasov, ktorá Prešovčanov čaká v závere roka v rámci regionálnych kôl - postupne proti Spišskej Novej Vsi, Michalovciam a Košiciam. "Netreba sa však pozerať na to, či hráme doma alebo vonku. Do konca základnej časti už nezostáva až tak veľa zápasov a vidíme, na akej pozícii sme. Musíme začať víťaziť," dodal Nauš.