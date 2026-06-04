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Poľská kvalifikantka Chwalinská sa prebojovala až do finále
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Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Poľská tenistka Maja Chwalinská triumfovala v druhom štvrtkovom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dianu Šnajderovú z Ruska zdolala 7:6 (4), 6:4 a z pozície kvalifikantky vyzve vo finále Rusku Mirru Andrejevovú. Osmička turnaja predtým v prvom semifinále zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6:1, 6:3. Pre obe hráčky pôjde o prvú účasť vo finále akéhokoľvek turnaja veľkej štvorky.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.