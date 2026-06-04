Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Šport

Poľská kvalifikantka Chwalinská sa prebojovala až do finále

.
Poľská tenistka Maja Chwalinska oslavuje víťazstvo v semifinálovom zápase proti Ruske Diane Shnaiderovej na turnaji French Open v Paríži vo štvrtok 4. júna 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Poľská tenistka Maja Chwalinská triumfovala v druhom štvrtkovom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dianu Šnajderovú z Ruska zdolala 7:6 (4), 6:4 a z pozície kvalifikantky vyzve vo finále Rusku Mirru Andrejevovú. Osmička turnaja predtým v prvom semifinále zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6:1, 6:3. Pre obe hráčky pôjde o prvú účasť vo finále akéhokoľvek turnaja veľkej štvorky.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka