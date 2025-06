Poľské médiá kritizujú Lewandowského: Má povinnosti voči tímu

Varšava 10. júna (TASR) - Poľské médiá kritizovali futbalového útočníka Robert Lewandowski za jeho rozhodnutie nereprezentovať krajinu, pokiaľ bude trénerom národného tímu Michal Probierz.



Tridsaťšesťročný útočník to uviedol v nedeľu na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Stalo sa tak krátko po tom, čo ho v reprezentačnom tíme v pozícii kapitána nahradil Piotr Zielinski, pričom išlo o rozhodnutie Probierza.



Denník Gazeta Wyborcza v utorok napísal, že hviezdny útočník „zasadil obrovskú ranu svojmu imidžu“. „Možno mu na tom nezáleží? Lewandowski je skvelý futbalista, možno najlepší v histórii poľského futbalu. Je verejným tajomstvom, že Lewandowski už dlho považuje Probierza za slabého trénera, ktorý škodí národnému tímu. Ale ani ten najvýznamnejší futbalista nemá právo rozhodovať o tom, kto bude trénovať tím,“ uviedli noviny.



„Pracoval v kluboch s najlepšími trénermi ako sú Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti a Hansi Flick. Ale takíto tréneri sú pre Poľský futbalový zväz nedosiahnuteľní. Má povinnosti voči tímu a fanúšikom,“ pokračovala gazeta.



Denník Rzeczpospolita nazval Lewandowského správanie škandalóznym a uviedol, že „hráč stratil kontakt s realitou“: „Jeho vyhlásenie možno chápať takto: Buď som kapitán a hrám, alebo nie som a nehrám.“



Lewandowski v nedeľu v rozhovore pre portál WP SportoweFakty uviedol, že tréner zneužil jeho dôveru. „Porušil naše dohody a preto ma jeho správanie prekvapuje,“ povedal s tým, že o odobratí kapitánskej pásky sa dozvedel, keď ukladal deti do postele: „Na to som vôbec nebol pripravený. Musím si sadnúť a v pokoji o tom porozmýšľať.“



Lewandowski odohral za národný tím 158 zápasov, v ktorých strelil 85 gólov. Obe čísla sú historické rekordy Poľska.