Poľskí futbalisti postúpili priamo do finále baráže MS, Rusov vylúčili

Zürich 8. marca (TASR) - Poľskí futbalisti postúpili priamo do finále B-vetvy baráže kvalifikácie MS 2022. Rozhodla o tom v utorok večer Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Poliaci sa pôvodne mali v semifinále stretnúť s Rusmi, no tých pre inváziu na územie Ukrajinu vylúčili.



Ako o náhradníkoch sa v kuloároch hovorilo aj o slovenskej reprezentácii, ktorá skončila v kvalifikácii v základnej skupine tretia hneď za Ruskom, no k tomuto variantu neprišlo. Poliaci sa vo finále baráže 29. marca stretnú s víťazom duelu Švédsko - Česko.



FIFA v utorok zároveň vyhovela žiadosti Ukrajiny a odložila jej semifinálový súboj A-vetvy proti Škótsku. Nový termín duelu bude zrejme v júni. Žreb základných skupín MS je v katarskej Dauhe na programe 1. apríla. Je tak isté, že v tom čase nebudú známi všetci účastníci turnaja. Informáciu zverejnila FIFA na svojej oficiálnej stránke.