Poľsko bude trénovať Santos. Od dnešného dňa som Poliak, vyhlásil

Varšava 24. januára (TASR) - Portugalčan Fernando Santos sa stal hlavným trénerom poľskej futbalovej reprezentácie. Na poste nahradil Czeslawa Michniewicza, ktorému vypršala zmluva 31. decembra minulého roka.



"Od dnešného dňa som Poliak. Je mi cťou pokračovať v práci trénera tu," vyhlásil Santos na oficiálnom ceremoniáli vo Varšave. Portugalčan pricestoval do poľskej metropoly už v pondelok večer. Neskôr šéf Poľského futbalového zväz (PZPN) Cezary Kulesza zverejnil na twitteri svoju fotografiu s trénerom, pod ktorú napísal: "Uvidíme sa zajtra na tlačovej konferencii."



PZPN nepredĺžil kontrakt s Michniewiczom napriek prvému postupu reprezentácie do osemfinále MS od roku 1986. Kulesza pritom už skôr avizoval, že nový kormidelník bude cudzinec so skúsenosťami s vedením národného tímu. "Výber bol ťažký, ale vybrali sme toho najlepšieho. Naším prvým cieľom je kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy," citovala šéfa zväzu agentúra AFP.



Santos naposledy trénoval portugalskú reprezentáciu, kde pôsobil osem rokov. Z jej vedenia odišiel po vlaňajších MS, keď tím vypadol vo štvrťfinále proti Maroku (0:1). S národným tímom získal titul na EURO 2016 a stál aj pri triumfe v prvej edícii Ligy národov v roku 2019.