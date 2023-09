Poľsko chce podať oficiálnu kandidatúru na usporiadanie OH 2036

Varšava 27. septembra (TASR) - Poľsko má v úmysle podať oficiálnu kandidatúru na usporiadanie OH v roku 2036. Na Európskom kongrese športu a cestovného ruchu v Zakopanom to v stredu oznámil poľský prezident Andrzej Duda. Pripomenul ME vo futbale v roku 2012, ktoré spoločne organizovali Poliaci s Ukrajinou.



Podľa hlavy štátu to bolo pre Poľsko prelomové a úspešné športové podujatie. "To nás podnietilo vyvinúť úsilie na zorganizovanie najväčšieho možného športového podujatia na svete, a to olympijských hier. Po konzultáciách, ktoré sme viedli s vedením Poľského olympijského výboru, s ministrom športu, s vládou, by som chcel z tohto miesta oznámiť, že našou ambíciou a zámerom je začať úsilie o usporiadanie OH v našej krajine v roku 2036," citovala Dudu agentúra PAP.



Doteraz boli predložené tri oficiálne ponuky na organizáciu. Uchádza sa o ňu Mexiko, Indonézia a Turecko.