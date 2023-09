Poľsko má záujem o usporiadanie OH v roku 2036

Varšava 27. septembra (TASR) - Poľsko podľa prezidenta Andrzeja Dudu pripravuje kandidatúru na usporiadanie OH v roku 2036. Členovia vlády a Poľského olympijského výboru už na túto tímu absolvovali vstupné rokovania, uviedla DPA.



Duda sa zatiaľ nevyjadril, v ktorom meste by sa OH v prípade úspešnej kandidatúry konali. Prezidentovi Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) Thomasovi Bachovi už zaslal list, v ktorom ho informoval o záujme usporiadať hry.



Poľsko sa už dvakrát neúspešne uchádzalo o ZOH. Spolu s Ukrajinou však organizovalo iné vrcholné podujatie - EURO 2012 vo futbale.