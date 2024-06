Poľsko na turnaji končí, Rakúšania o postup proti Holandsku

Berlín 22. júna (TASR) - Poľskí futbalisti sú prví, ktorí s určitosťou nepostúpia do osemfinále ME v Nemecku. "Bielo-červeným" nepomohol v piatok ani návrat kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý sa po hodine hry prizeral dvom inkasovaným gólom do siete svojho tímu a prehre 1:3 s Rakúskom. Aspoň teoretickú šancu na postup zmazala Poliakom večerná bezgólová remíza v šlágri D-skupiny medzi Francúzskom a Holandskom, ktorá favoritov "déčka" priblížila k vyraďovacej fáze.



Rakúšania pôsobili futbalovejšie už v úvode zápasu, za čo boli odmenení v deviatej minúte otváracím gólom Gernota Traunera. Po polhodine hry sa však Poliaci nadýchli vďaka vyrovnávajúcemu presnému zásahu Nicolu Zalewského. "Prvých 15 minút nešlo podľa plánu. Nevyrovnali sme sa veľmi dobre s agresívnou hrou Rakúska a neustále sme strácali loptu," uviedol pre portál uefa.com hlavný tréner Poľska Michal Probierz. Jeho náprotivok Ralf Rangnick vyjadril spokojnosť so vstupom do zápasu, ale zároveň bol aj kritický: "Prvých 20 minút bolo pre nás možno ideálnych. Mali sme však viesť viac ako 1:0, potom sme sa trochu vytratili a začali strácať loptu."



V 60. minúte sa Poľsko dočkalo momentu, na ktorý čakalo. Na ihrisko prišiel útočník Lewandowski, no jeho návrat neprebiehal podľa predstáv. Už po štyroch minútach videl žltú kartu za faul lakťom a o ďalšie dve minúty sa prizeral, ako zakončujúci Christoph Baumgatner naklonil misky váh na stranu Rakúšanov. Inkasovaný gól Poľsko definitívne zlomil a na ihrisku bolo už iba jedno mužstvo. Rakúšania sa dostávali do príležitostí a v záverečnej štvrťhodine sa dočkali aj gólovej poistky prvého víťazstva na turnaji. Sám na brankára Wojciecha Szczesného sa rútil Marcel Sabitzer, ktorý urobil kľučku a po kontakte so Szczesnym spadol v pokutovom území. Hlavný arbiter Meler okamžite ukázal na biely bod, z ktorého zvýšil na rozdiel dvoch gólov kapitán Marko Arnautovič. "Všetci sme veľmi šťastní, pretože sme do tohto zápasu dali veľa a zaslúžili sme si vyhrať. Náš výkon proti Francúzsku nebol zlý, ale dnes sme chceli byť priamočiarejší smerom dopredu a chceli sme ísť za hranice našich možností. Keď sa nám to podarí, sme naozaj dobrý tím a v tomto stretnutí sme to dokázali," povedal autor tretieho presného zásahu Rakúska, ktoré potvrdilo výbornú formu. Vo svojich uplynulých 18 zápasoch prehralo iba dvakrát, pričom to bolo proti dvom renkingovo najvyššie postaveným národným tímom z Európy. Rakúšania vlani na jeseň podľahli v októbri Belgicku (2:3) a druhú prehru zaznamenali vo svojom úvodnom dueli kontinentálneho šampionátu s Francúzskom (0:1). Rakúšanov čaká v utorok v Berlíne súboj o postup proti "Oranjes".



Poľsko sa rozlúči s ME druhýkrát za sebou už po základných skupinách, v rovnaký deň nastúpi proti topfavoritovi Francúzsku. "Vedeli sme, aký je tento zápas dôležitý a zaujímalo nás len víťazstvo. Teraz sa cítime veľmi sklamaní. Na papieri sme boli na Rakúsko dobre pripravení, ale papier a realita sa niekedy veľmi líšia. Samozrejme, dá sa povedať, že z takýchto turnajov si stále môžeme zobrať niečo pozitívne. Napríklad skúsenosti, keďže máme veľa mladých hráčov, ale teraz nechcem ani hľadať pozitíva, pretože sme jednoducho prehrali dôležitý zápas," konštatoval poľský stredopoliar Przemyslaw Frankowski.