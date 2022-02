Poľsko nenastúpi v play off proti Rusku

Varšava 26. februára (TASR) - Poľsko nenastúpi proti Rusku na marcové semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta vo futbale. V sobotu o tom informoval prezident Poľskej futbalovej federácie (PZPN) Cezary Kulesza.



"Už žiadne slová, je čas konať!" napísal Kulesza na svojom profile na twitteri v príspevku, ktorý zdieľala i federácia, a krátko nato pridali rovnaké posolstvo aj hráči Robert Lewandowski či Kamil Glik. "V súvislosti s eskaláciou agresie Ruskej federácie proti Ukrajine sa poľská reprezentácia nechystá odohrať zápas play off s Ruskom. Toto je jediné správne rozhodnutie," píše sa ďalej vo vyhlásení.



Poľsko už pred dvoma dňami požadovalo, aby Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) presunula zápas, ktorý sa mal konať 24. marca, z Ruska na neutrálnu pôdu. FIFA im však spočiatku nevyhovela. "FIFA odsudzuje použitie sily Ruska na Ukrajine a akýkoľvek druh násilia na vyriešenie konfliktov. Pokiaľ ide o futbalové záležitosti na Ukrajine a v Rusku, FIFA bude naďalej monitorovať situáciu a aktualizácie ohľadom kvalifikačných zápasov MS oznámi včas," citovala agentúra DPA zo stanoviska strešnej organizácie.



Česko a Švédsko, ktoré by sa mohli stretnúť vo finále play off s Ruskom, taktiež požadovali preloženie zápasu z krajiny. Kulesza oznámil, že rokuje s českými i švédskymi predstaviteľmi, aby prezentovali FIFA "spoločnú pozíciu".