Poľský reprezentačný tréner má koronavírus

Varšava 27. septembra (TASR) - Tréner poľskej futbalovej reprezentácie Jerzy Brzeczek mal pozitívny test na koronavírus. V sobotu večer to oznámilo vedenie Poľského futbalového zväzu (PZPN), informáciu priniesla agentúra DPA. Brzeczeka teraz čaká karanténa.



Poľsko sa má najbližšie v prípravnom zápase stretnúť s Fínskom 7. októbra v Gdansku. O štyri dni neskôr ho čaká zápas v Lige národov proti Taliansku a 14. októbra proti Bosne a Hercegovine.



Zatiaľ nie je jasné, aké dôsledky bude mať Brzeczekovo ochorenie na mužstvo. Tréner by mal v pondelok oznámiť nomináciu z hráčov poľskej ligy, ktorí by mali odohrať októbrové duely.