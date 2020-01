Poľský skokan Stoch triumfoval pred domácim publikom v Zakopanom

SP v skokoch na lyžiach v poľskom Zakopanom:



1. Kamil Stoch (Poľ.) 295,7 bodu (137,5 m/140,0 m),

2. Stefan Kraft (Rak.) 290,6 (136,0/138,0),

3. Dawid Kubacki (Poľ.) 287,8 (140,0/133,0),

4. Stephan Leyhe (Nem.) 286,5 (139,0/134,0),

5. Karl Geiger (Nem.) 282,4 (134,0/136,0),

6. Marius Lindvik (Nór.) 278,1 (132,0/137,5),

7. Rjoju Kobajaši (Jap.) 277,6 (136,0/134,0),

8. Piotr Žyla (Poľ.) 274,8 (134,0/131,0),

9. Philipp Aschenwald (Rak.) 272,7 (136,0/130,0),

10. Peter Prevc (Slovin.) 271,3 (135,0/130,0)



Poradie SP (po 16 súťažiach):



1. Geiger 931 bodov,

2. Kraft 883,

3. R. Kobajaši 831,

4. Kubacki 824,

5. Lindvik 585,

6. Stoch 574

Zakopane 26. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch triumfoval na nedeľných domácich pretekoch Svetového pohára v Zakopanom. Na najvyšší stupienok sa so známkou 295,7 bodu posunul po tretej priečke v 1. kole a pripísal si druhú výhru v sezóne. Trojnásobný olympijský víťaz má na konte 35 prvenstiev na podujatiach SP.Druhý skončil Rakúšan Stefan Kraft so známkou 290,6 bodu, na tretie miesto spadol z prvého miesta po 1. kole ďalší domáci skokan Dawid Kubacki (287,8). Vedúci muž celkového poradia Nemec Karl Geiger bol v 1. kole až na 10. mieste, no v druhom sa posunul na piatu priečku a udržal si post lídra seriálu so ziskom 931 bodov.Najdlhší skok dňa meral v oboch kolách 140 metrov. V prvom kole ho dosiahol Kubacki, v druhom Stoch. "tešil sa Stoch pri mikrofóne reportéra Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).