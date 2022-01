Poľský útočník Piatek je späť v Serii A, bude hosťovať vo Fiorentine

Florencia 8. januára (TASR) - Poľský futbalista Krzysztof Piatek sa vracia do najvyššej talianskej súťaže. Do konca sezóny bude hosťovať vo Fiorentine, ktorá dostala od Herthy Berlín aj opciu na kúpu útočníka.



Potenciálna hodnota prestupu hráča, ktorý už v Serii A odohral 55 zápasov a strelil 26 gólov, je údajne 15 miliónov eur. Do nemeckého klubu prišiel Piatek z AC Miláno a v deviatich ligových zápasoch v tejto sezóne si pripísal len jeden presný zásah. Informácie priniesla agentúra DPA.