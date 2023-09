Poľský zväz v stredu zverejní meno nového reprezentačného trénera

Varšava 19. septembra (TASR) - Prezident poľského futbalového zväzu (PZPN) informoval, že národný tím už má nového trénera. Cezary Kulesza vyhlásil, že jeho meno zverejní v stredu.



Poliaci minulý týždeň prepustili kouča Fernanda Santosa pre nedostatočné výsledky. Jeho bývalí zverenci sú so šiestimi bodmi na štvrtej priečke v tabuľke E-skupiny kvalifikácie na budúcoročné ME.



Podľa agentúry AP je jedným z kandidátov na post Marek Papszun, ktorý minulú sezónu doviedol tím Rakow Czestochowa k premiérovému titulu poľského majstra. Ďalším by mal byť tréner poľskej mládežníckej reprezentácie do 21 rokov Michal Probierz. V kuloároch sa však skloňuje aj meno niekdajšieho reprezentanta Jana Urbana.



Santos, ktorý doviedol rodné Portugalsko k titulu na EURO 2016, vydržal vo funkcii necelých deväť mesiacov. Najbližšie sa poľská reprezentácia predstaví 12. októbra na Faerských ostrovoch.