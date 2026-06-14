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PONDELOK - G-skupina: Obmenený káder Belgicka na úvod proti Egyptu
Belgicko na turnaji povedie zostatok z tzv. „Zlatej generácie“.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - V úvodnom dueli G-skupiny majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Egyptom sa proti sebe postavia osobnosti, ktoré patrili v uplynulom desaťročí k najlepším hráčom na svete. Belgický stredopoliar Kevin de Bruyne vyzve egyptského zakončovateľa Mohameda Salaha. Dlhoročná legenda Liverpoolu navyše v pondelok oslávi 34. narodeniny. Egypt sa pokúsi o svoj vôbec prvý triumf na záverečnom turnaji MS, zatiaľ čo Belgicko prechádza generačnou obmenou. Zápas na štadióne Lumen Field v Seattli sa začína o 21.00 SELČ.
Belgicko na turnaji povedie zostatok z tzv. „Zlatej generácie“. Okrem De Bruyneho preberú rolu najskúsenejších hráčov aj útočník Romelu Lukaku, brankár Thibaut Courtois, či Axel Witsel. Dôležitá bude ich spolupráca s triom Jeremy Doku, Leandro Trossard a Charles De Ketelaere. Belgičania sú pravidelnou súčasťou turnaja. Po historickom treťom mieste v roku 2018 prišlo sklamanie a v Katare sa neprebojovali ani zo skupiny.
De Bruyne neberie svoju štvrtú účasť na šampionáte ako samozrejmosť. Debut v národnom tíme zažil v roku 2010. „Asi robím niečo dobre. Je mi cťou byť tu. Robil som všetko pre to, aby som sa dostal do čo najlepšej formy. Cítim sa skvelo,“ citovala jeho vyjadrenie agentúra AP. Člen kádra talianskeho Neapola zaspomínal aj na konfrontácie so Salahom. „Uplynulých 10 rokov bol pre mňa súperom. Bude skvelé si opäť zahrať proti nemu, je to naozaj milý chlapík.“
Francúzsky kormidelník Belgicka Rudi Garcia prebral tím v januári 2025 a najväčšou zmenou v porovnaní s obdobím pod Domenicom Tedescom je údajne nastavenie tímu. Podľa belgických médií nepočuli od hráčov zatiaľ nič iné len slová chvály na atmosféru v kabíne. Garcia tiež dôverne pozná Salaha. „O Egypte vieme úplne všetko. To isté môžem povedať aj o Salahovi, ktorého som trénoval v AS Rím. Každého súpera v skupine však musíme rešpektovať. Nemyslím si, že sme v pozícii úplných favoritov a to sa mi dokonca páči. Neznamená to ale, že sa budeme niečoho báť. Musíme byť schopní sa pozrieť každému do očí a zdolať ho,“ povedal Garcia podľa tamojšieho webu DH Sport.
Egypt je so siedmimi titulmi najúspešnejšou krajinou v histórii Afrického pohára národov. Úspechy na kontinentálnej úrovni však nedokážu preniesť na MS a počas uplynulých troch účastí nikdy nebodoval naplno. Naposledy bol súčasťou najväčšieho futbalového sviatku v Rusku pred ôsmimi rokmi. Krajina sa bude opäť spoliehať na Salahove výkony, i keď zažil na svoje pomery slabšiu a hektickú sezónu. Navyše ho na konci ročníka trápilo zranenie zadného stehenného svalu a podľa medializovaných správ nie je stále úplne fit. Sekundovať mu bude najmä útočník Omar Marmoush z Manchestru City. K lepšiemu výkonu ako naposledy v Rusku by mali pomôcť aj skúsenosti krídelníka Trezegueta.
Tréner Hossam Hassan upozorňoval na dôležitosť prvého duelu. „Bude to extrémne náročný zápas, no máme tu skupinu hráčov, ktorá je silná a konkurencieschopná. Určite nejde o ľahkú skupinu. Belgičania sú favoriti a zvyšná trojica má rovnakú šancu na postup,“ uviedol Hassan. Najlepší strelec v histórii krajiny a jeden z najlepších afrických hráčov vôbec má so Salahom zaujímavý vzťah. V minulosti bol jeho kritikom za výkony v národnom drese a spochybňoval jeho oddanosť krajine. Na uplynulom APN ho však nazval jedným z najlepších hráčov na svete a Salah priznal, že kemp pred turnajom bol ten najlepší, aký v reprezentácii zažil.
Pondelok, 15. júna, 21:00 (SELČ)
Štadión Lumen Field (Seattle)
G-skupina, 1.kolo:
Belgicko - Egypt, rozhodujú: R. Abatti - D. Manis, R. Alves (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Egypt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Abdelmonen, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Trezeguet - Marmoush
Belgicko na turnaji povedie zostatok z tzv. „Zlatej generácie“. Okrem De Bruyneho preberú rolu najskúsenejších hráčov aj útočník Romelu Lukaku, brankár Thibaut Courtois, či Axel Witsel. Dôležitá bude ich spolupráca s triom Jeremy Doku, Leandro Trossard a Charles De Ketelaere. Belgičania sú pravidelnou súčasťou turnaja. Po historickom treťom mieste v roku 2018 prišlo sklamanie a v Katare sa neprebojovali ani zo skupiny.
De Bruyne neberie svoju štvrtú účasť na šampionáte ako samozrejmosť. Debut v národnom tíme zažil v roku 2010. „Asi robím niečo dobre. Je mi cťou byť tu. Robil som všetko pre to, aby som sa dostal do čo najlepšej formy. Cítim sa skvelo,“ citovala jeho vyjadrenie agentúra AP. Člen kádra talianskeho Neapola zaspomínal aj na konfrontácie so Salahom. „Uplynulých 10 rokov bol pre mňa súperom. Bude skvelé si opäť zahrať proti nemu, je to naozaj milý chlapík.“
Francúzsky kormidelník Belgicka Rudi Garcia prebral tím v januári 2025 a najväčšou zmenou v porovnaní s obdobím pod Domenicom Tedescom je údajne nastavenie tímu. Podľa belgických médií nepočuli od hráčov zatiaľ nič iné len slová chvály na atmosféru v kabíne. Garcia tiež dôverne pozná Salaha. „O Egypte vieme úplne všetko. To isté môžem povedať aj o Salahovi, ktorého som trénoval v AS Rím. Každého súpera v skupine však musíme rešpektovať. Nemyslím si, že sme v pozícii úplných favoritov a to sa mi dokonca páči. Neznamená to ale, že sa budeme niečoho báť. Musíme byť schopní sa pozrieť každému do očí a zdolať ho,“ povedal Garcia podľa tamojšieho webu DH Sport.
Egypt je so siedmimi titulmi najúspešnejšou krajinou v histórii Afrického pohára národov. Úspechy na kontinentálnej úrovni však nedokážu preniesť na MS a počas uplynulých troch účastí nikdy nebodoval naplno. Naposledy bol súčasťou najväčšieho futbalového sviatku v Rusku pred ôsmimi rokmi. Krajina sa bude opäť spoliehať na Salahove výkony, i keď zažil na svoje pomery slabšiu a hektickú sezónu. Navyše ho na konci ročníka trápilo zranenie zadného stehenného svalu a podľa medializovaných správ nie je stále úplne fit. Sekundovať mu bude najmä útočník Omar Marmoush z Manchestru City. K lepšiemu výkonu ako naposledy v Rusku by mali pomôcť aj skúsenosti krídelníka Trezegueta.
Tréner Hossam Hassan upozorňoval na dôležitosť prvého duelu. „Bude to extrémne náročný zápas, no máme tu skupinu hráčov, ktorá je silná a konkurencieschopná. Určite nejde o ľahkú skupinu. Belgičania sú favoriti a zvyšná trojica má rovnakú šancu na postup,“ uviedol Hassan. Najlepší strelec v histórii krajiny a jeden z najlepších afrických hráčov vôbec má so Salahom zaujímavý vzťah. V minulosti bol jeho kritikom za výkony v národnom drese a spochybňoval jeho oddanosť krajine. Na uplynulom APN ho však nazval jedným z najlepších hráčov na svete a Salah priznal, že kemp pred turnajom bol ten najlepší, aký v reprezentácii zažil.
Pondelok, 15. júna, 21:00 (SELČ)
Štadión Lumen Field (Seattle)
G-skupina, 1.kolo:
Belgicko - Egypt, rozhodujú: R. Abatti - D. Manis, R. Alves (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Egypt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Abdelmonen, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Trezeguet - Marmoush