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PONDELOK - H-skupina: De la Fuente varuje pred prekvapeniami
Najväčšie otázniky v jeho tíme vzbudzuje stav krídelníkov Laminea Yamala (Barcelona) a Nica Williamsa (Bilbao).
Autor TASR
Atlanta 14. júna (TASR) - V pondelok vstúpi do 23. majstrovstiev sveta Španielsko, tím patriaci k najväčším favoritom na celkový triumf. Úradujúci majstri Európy sa v úvodnom súboji H-skupiny stretnú s Kapverdami, ktoré čaká historická premiéra na svetovom šampionáte. Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente označil zápas proti africkej krajine za najdôležitejší.
Španielsko prišlo do Severnej Ameriky v mimoriadne úspešnom období. Po triumfe v Lige národov 2023 o rok neskôr ovládlo aj európsky šampionát a na MS patrí medzi najkompaktnejšie tímy. De la Fuente však upozornil, že rozšírený formát, veľké presuny, horúčavy a krátka regenerácia môžu negatívne ovplyvniť aj tých najlepších z najlepších. „Budú prekvapenia, pretože uvidíme tímy, ktoré by sa možno nikdy neobjavili v inom formáte. A sú to veľmi silné tímy. Fyzicky, takticky aj technicky. Mnohé z nich majú hráčov, ktorí pravidelne hrajú za veľké kluby. Niektoré tímy sú tiež lepšie prispôsobené týmto klimatickým podmienkam a prostrediu, a to sa môže stať výhodou. Úroveň vyrovnanosti je obrovská. Medzi národnými tímami je väčšia vyrovnanosť ako medzi klubmi. Najdôležitejším zápasom MS sú Kapverdy. O tom niet pochýb,“ uviedol v rozhovore pre AS.
Španielsky kormidelník nálepku favorita neobľubuje: „Čo to v prvom rade znamená? Že máte šancu vyhrať MS? Úprimne povedané, sme väčší favoriti ako Francúzsko, Brazília alebo Argentína? Sme európski šampióni, ale Argentína je majstrom sveta. Vo finále sme zdolali Anglicko a ktorýkoľvek tím môže vyhrať finále. Môže to byť Anglicko, Holandsko... Kvalita je obrovská, môže to vyhrať osem alebo desať tímov. Samozrejme, aj Španielsko, ale to neznamená, že víťazstvo je povinnosť. Je pozitívne byť považovaný za favorita, ale futbal vás môže doviesť kamkoľvek.“
Najväčšie otázniky v jeho tíme vzbudzuje stav krídelníkov Laminea Yamala (Barcelona) a Nica Williamsa (Bilbao). Obaja sa po zraneniach vrátili do tréningového procesu, no tréner nechce riskovať ich plnú záťaž už v prvom stretnutí. „Všetci budú k dispozícii proti Kapverdám, to však neznamená, že budú hrať. Uvidíme, ako sa budú hráči cítiť,“ dodal de la Fuente a priznal, že ohľadom 18-ročnej hviezdy „blaugranas“ mal obavy aj z dlhšej absencie: „Mali sme veľké obavy, že by to mohlo trvať aj mesiac a pol. No jeho regenerácia je výnimočná. Nie sme prekvapení, ale sme veľmi šťastní. Každý deň sa cíti lepšie.“
Kapverdy vstupujú na svetovú scénu ako mužstvo s jedným z najzaujímavejších príbehov turnaja. Ostrovný štát s približne 500-tisíc obyvateľmi je po Islande a Curacau treťou najmenšou krajinou, aká sa kedy prebojovala na záverečný turnaj. D-skupinu africkej kvalifikácie vyhrala o štyri body pred Kamerunom a v príprave zdolala Srbsko aj Bermudy 3:0. „Nevnímam túto skupinu ako krízu, ale ako výhodu. Keď sa dostanete na majstrovstvá sveta, chcete hrať proti najlepším. Máme veľký rešpekt voči Španielsku, Uruguaju aj Saudskej Arábii, ale veríme aj vlastnej práci. Majstrovstvá sveta sú javiskom snov, ale aj javiskom odvahy. A tejto výzve chceme čeliť,“ poznamenal tréner Kapverd Bubista. Zápas sa odohrá na Štadióne Mercedes-Benz v Atlante v pondelok 15. júna o 18.00 SELČ.
Španielsko prišlo do Severnej Ameriky v mimoriadne úspešnom období. Po triumfe v Lige národov 2023 o rok neskôr ovládlo aj európsky šampionát a na MS patrí medzi najkompaktnejšie tímy. De la Fuente však upozornil, že rozšírený formát, veľké presuny, horúčavy a krátka regenerácia môžu negatívne ovplyvniť aj tých najlepších z najlepších. „Budú prekvapenia, pretože uvidíme tímy, ktoré by sa možno nikdy neobjavili v inom formáte. A sú to veľmi silné tímy. Fyzicky, takticky aj technicky. Mnohé z nich majú hráčov, ktorí pravidelne hrajú za veľké kluby. Niektoré tímy sú tiež lepšie prispôsobené týmto klimatickým podmienkam a prostrediu, a to sa môže stať výhodou. Úroveň vyrovnanosti je obrovská. Medzi národnými tímami je väčšia vyrovnanosť ako medzi klubmi. Najdôležitejším zápasom MS sú Kapverdy. O tom niet pochýb,“ uviedol v rozhovore pre AS.
Španielsky kormidelník nálepku favorita neobľubuje: „Čo to v prvom rade znamená? Že máte šancu vyhrať MS? Úprimne povedané, sme väčší favoriti ako Francúzsko, Brazília alebo Argentína? Sme európski šampióni, ale Argentína je majstrom sveta. Vo finále sme zdolali Anglicko a ktorýkoľvek tím môže vyhrať finále. Môže to byť Anglicko, Holandsko... Kvalita je obrovská, môže to vyhrať osem alebo desať tímov. Samozrejme, aj Španielsko, ale to neznamená, že víťazstvo je povinnosť. Je pozitívne byť považovaný za favorita, ale futbal vás môže doviesť kamkoľvek.“
Najväčšie otázniky v jeho tíme vzbudzuje stav krídelníkov Laminea Yamala (Barcelona) a Nica Williamsa (Bilbao). Obaja sa po zraneniach vrátili do tréningového procesu, no tréner nechce riskovať ich plnú záťaž už v prvom stretnutí. „Všetci budú k dispozícii proti Kapverdám, to však neznamená, že budú hrať. Uvidíme, ako sa budú hráči cítiť,“ dodal de la Fuente a priznal, že ohľadom 18-ročnej hviezdy „blaugranas“ mal obavy aj z dlhšej absencie: „Mali sme veľké obavy, že by to mohlo trvať aj mesiac a pol. No jeho regenerácia je výnimočná. Nie sme prekvapení, ale sme veľmi šťastní. Každý deň sa cíti lepšie.“
Kapverdy vstupujú na svetovú scénu ako mužstvo s jedným z najzaujímavejších príbehov turnaja. Ostrovný štát s približne 500-tisíc obyvateľmi je po Islande a Curacau treťou najmenšou krajinou, aká sa kedy prebojovala na záverečný turnaj. D-skupinu africkej kvalifikácie vyhrala o štyri body pred Kamerunom a v príprave zdolala Srbsko aj Bermudy 3:0. „Nevnímam túto skupinu ako krízu, ale ako výhodu. Keď sa dostanete na majstrovstvá sveta, chcete hrať proti najlepším. Máme veľký rešpekt voči Španielsku, Uruguaju aj Saudskej Arábii, ale veríme aj vlastnej práci. Majstrovstvá sveta sú javiskom snov, ale aj javiskom odvahy. A tejto výzve chceme čeliť,“ poznamenal tréner Kapverd Bubista. Zápas sa odohrá na Štadióne Mercedes-Benz v Atlante v pondelok 15. júna o 18.00 SELČ.
Pondelok, 15. júna, 18.00 SELČ
Štadión Mercedes-Benz (Atlanta)
H-skupina, 1. kolo
Španielsko - Kapverdy, rozhodujú: Makhadmeh - Khalaf, Al-Roaile (všetci Jor.)
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Torres, Oyarzabal, Baena
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Costa, Pico, Paulo - Semedo, Pina - Mendes, Monteiro, Cabral - Dailon
Štadión Mercedes-Benz (Atlanta)
H-skupina, 1. kolo
Španielsko - Kapverdy, rozhodujú: Makhadmeh - Khalaf, Al-Roaile (všetci Jor.)
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Torres, Oyarzabal, Baena
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Costa, Pico, Paulo - Semedo, Pina - Mendes, Monteiro, Cabral - Dailon