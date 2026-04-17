Popovcová bude v nasledujúcej sezóne hrať za poľský klub MKS Gniezno

< sekcia Šport
Autor TASR
Gniezno 17. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka v hádzanej Martina Popovcová opustí Iuventu Michalovce a v budúcej sezóne bude hrať za poľský klub Enea MKS Gniezno. Pridá sa tak ku spoluhráčke z národného tímu Olívii Ščípovej, ktorá sa rovnako dohodla na zmluve s aktuálne šiestym tímom najvyššej poľskej súťaže.
„Ponuka z Gniezna ma oslovila najmä svojou víziou a tým, ako klub funguje. Mala som aj iné možnosti, ale práve táto ponuka mi dávala najväčší zmysel. Vnímam to ako ideálny krok v mojej kariére, kde sa môžem ďalej posúvať a zároveň získať ďalšie skúsenosti v zahraničí. Samozrejme, svoju úlohu zohral aj tréner Peter Kostka. Poznáme sa už dlhšie, viem, akým štýlom pracuje a čo od hráčok očakáva. Teším sa na nové prostredie, nový tím a na nové výzvy so staronovým trénerom. Do svojho prvého zahraničného angažmánu idem s veľkým rešpektom, ale aj s odhodlaním,“ uviedla 25-ročná Popovcová pre portál slovakhandball.sk.
O angažovaní Popovcovej kouč poľského klubu Kostka povedal: „Očakávania budú, samozrejme, veľké. Prichádza na pozíciu prvého ľavého krídla. Poľská liga je fyzicky nesmierne náročná. Sám som ostal prekvapený, aký progres za posledné roky zaznamenala. Tímy sú veľmi vyrovnané. Na zápasy chodí veľa divákov, propagácia hádzanej je fantastická. Rozhodcovia púšťajú veľmi tvrdú hru. Na to si bude musieť zvyknúť. Vedel som, že ak si niekoho mám priviesť zo Slovenska, musí to byť osobnosť s pevným charakterom a kvalitou. ´Popi´ bezpochyby tento transfer posunie vpred. Iste, zatiaľ nepatríme do prvej trojky súťaže. No práve budúci rok sa tam chceme usadiť a ´Popi´ nám ku tomu môže veľmi pomôcť. Aj pre ňu je lepšie, ak bude prvý zahraničný klub tím ako Gniezno - síce veľmi ambiciózny, ale zďaleka nepracujúci pod takým tlakom ako Lublin či Lubin.“
