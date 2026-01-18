Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Popovičová sa neprebojovala do ďalšej fázy na 1500 m a 500 m

V nedeľu sa predtým Popovičová prebojovala do štvrťfinále na trati 500 m, kde následne obsadila vo svojej jazde 4. priečku a nedostala sa medzi postupovú desiatku.

TASR
Tilburg 18. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v šortreku Lea Popovičová nepostúpila do finále na majstrovstvách Európy v holandskom Tilburgu na trati 1500 m. V treťom semifinále obsadila predposledné 6. miesto a nedostala sa medzi štrnásť pretekárok, ktoré si zabezpečili miestenku vo finále. V nedeľu sa predtým Popovičová prebojovala do štvrťfinále na trati 500 m, kde následne obsadila vo svojej jazde 4. priečku a nedostala sa medzi postupovú desiatku.
