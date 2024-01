Poprad a Michalovce si vymenili hráčov, Drgoň za Bjalončíka

Poprad/Michalovce 10. januára (TASR) - Extraligové kluby HK Poprad a HK Dukla Ingema Michalovce zrealizovali výmenu hráčov. Do známeho prostredia sa vrátil útočník Peter Bjalončík, ktorý je odchovancom "kamzíkov" a v tíme pôsobil niekoľko sezón. Opačným smerom zamieril skúsený obranca Adam Drgoň. Kluby potvrdili transakciu na oficiálnych stránkach.



Zdravotná situácia v oboch tímoch prinútila ich športových riaditeľov konať. Michalovce majú absencie v obrane, Poprad naopak v útoku. "Vítam naspäť doma odchovanca Petra Bjalončíka. Po dohode s Michalovcami sa nám podarilo zrealizovať výmenu za Adama Drgoňa. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože Adam odviedol za tie roky pre náš klub veľa dobrej roboty a zaslúži si od nás veľký rešpekt a vďaku. Situácia je u nás taká, že máme zo zostavy na dlho von dvoch centrov a museli sme na to reagovať,“ zhodnotil športový riaditeľ "kamzíkov" Július Koval.



Dvadsaťpäťročný Bjalončík sa vracia pod Tatry na hosťovanie do konca tejto sezóny. V slovenskej najvyššej súťaži nastupoval okrem projektu Slovensko 20 iba v dresoch Popradu a Michaloviec. Doposiaľ nastúpil na 275 duelov s bilanciou 55 gólov a 116 bodov. Časť sezóny 2018/19 strávil na hosťovaní vo francúzskom Nice.



V Poprade končí Drgoň, ktorý pomohol tímu dostať sa do finále v sezóne 2020/21. "Kamzíci" v ňom však neuspeli a prehrali so Zvolenom 1:4 na zápasy. Tridsaťosemročný obranca odohral za Poprad 194 zápasov, v ktorých strelil 28 gólov a zaznamenal 113 bodov. Zvyšok tohto ročníka dohrá za Michalovce.



"Keďže Milan Pišoja bude po nešťastnom zranení z uplynulého zápasu s Košicami dlhodobo mimo hry, museli sme akútne hľadať náhradu. Hľadali sme slovenského obrancu, ktorý nám pomôže v záverečnej fáze základnej časti, ale hlavne prinesie skúsenosti do play off. Veríme, že to všetko sme našli v osobe Adama Drgoňa. Naopak v útoku máme pretlak hráčov a momentálna situácia si vyžiadala posilnenie obrany. Preto opačným smerom putuje popradský odchovanec Peter Bjalončík, ktorý tak odchádza domov na hosťovanie do konca tejto sezóny," uviedol Marek Mašlonka, športový manažér Michaloviec.