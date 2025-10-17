< sekcia Šport
Poprad angažoval amerického brankára Parksa
Parks už pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži, v sezóne 2020/2021 si obliekal dres Slovana Bratislava.
Autor TASR
Poprad 17. októbra (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HK Poprad zareagoval na uvoľnené miesto vo svojom tíme pre brankára. Novou posilou „kamzíkov“ sa stal 33-ročný Američan Tyler Parks.
Parks už pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži, v sezóne 2020/2021 si obliekal dres Slovana Bratislava. Naposledy bol súčasťou rakúskeho tímu Viedeň Capitals. „Po ukončení zmluvy Adama Vaya sme potrebovali rýchlo a kvalitne stabilizovať bránkovisko a som rád, že sme sa pomerne rýchlo dohodli na podmienkach s Tylerom. Viaceré faktory hrali v jeho prospech – znalosť ligy, výborné čísla, skúsenosti z Európy aj zámoria a profil herného štýlu, ktorý zapadá do nášho systému,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Július Koval.
